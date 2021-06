La copertura di EURO 2020 in dettaglio

Questo sarà un EURO come nessun altro e i canali digitali UEFA ne saranno il cuore, portando i tifosi il più vicino possibile all'azione mentre il calcio celebra il primo grande torneo dall'inizio della pandemia da COVID-19.

Il mondo è cambiato, ma la nostra missione no. Cattureremo tutte le emozioni delle fasi finali e celebreremo gli eroi di un torneo atteso come mai prima. Offriremo i migliori contenuti da ogni ritiro, città ospitante e partita a tutti i tifosi - a casa e negli stadi, dai veri fanatici ai semplici appassionati - attraverso le nostre piattaforme digitali: web, mobile e molto altro.

La nostra promessa è semplice: i canali EURO e gli account social media offriranno qualcosa per tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Scarica l'app ufficiale di UEFA EURO 2020

I nostri canali e le nostre piattaforme saranno il primo punto di riferimento per tutte le informazioni ufficiali del torneo: calendario, risultati, statistiche e vendita biglietti. Inoltre, con i nostri reporter di ogni squadra e i corrispondenti in tutte le città ospitanti, EURO2020.com porterà i lettori nel cuore dell'azione, a prescindere da dove stiano seguendo il torneo.

Offriremo la copertura di tutte le 51 partite delle fasi finali in modo approfondito, nei MatchCentre e sui social media. Il nostro innovativo programma live TikTok/Douyin offrirà un accesso senza precedenti a EURO, con i nostri account Instagram, Facebook e Twitter, e la nostra app che garantiranno una copertura totale ovunque tu decida di volerla.

Questo significa interviste, video e copertura giornaliera in diretta per ogni partita; le foto più belle saranno sull'app EURO pochi secondi dopo che sono state scattate allo stadio, mentre il radio show in onda ogni sera dopo l'ultima partita verrà convertito in un podcast il giorno successivo. Inoltre, in aggiunta al nostro team editoriale, ci avvarremo di alcuni grandi nomi delle passate edizioni di EURO per garantirvi ulteriori approfondimenti.

Anche i nostri sponsor ci aiuteranno a far sentire i tifosi parte integrante delle fasi finali con i nostri popolarissimi giochi Fantasy Football, Predictor Partita e Predictor Torneo attivi per tutto la durata della competizione, che metteranno in palio ricchi premi e rappresenteranno un modo per condividere le emozioni del torneo con gli amici e la famiglia. Potrai inoltre collezionare le figurine virtuali con l'Album Digitale Panini, scoprire tutti i dettagli sulle Star of the Match e sui Migliori Marcatori e votare per il Gol del Turno e il Gol del Torneo.

Inoltre, ci saranno tantissimi gol da assaporare su UEFA.tv. La nostra piattaforma video analizzerà in dettaglio tutte le 24 squadre protagoniste a UEFA EURO 2020, passando giocatori e Ct sotto la lente d'ingrandimento e selezionando i gol e le sfide più belle del passato recente e non solo.

Siamo pronti per garantirvi un mese di copertura senza precedenti, a partire dal fischio d'inizio dell'11 giugno fino alla finale dell'11 luglio a Wembley on 11.Credeteci: sarà un'esperienza unica.