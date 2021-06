EURO 2020: l'Italia secondo il nostro reporter

Le partite del Gruppo A

11/06: Turchia - Italia (Roma)

16/06: Italia - Svizzera (Roma)

20/06: Italia - Galles (Roma)

Il profilo della squadra

Tutti i gol dell'Italia nelle qualificazioni a EURO 2020

Allenatore: Roberto Mancini

Capitano: Giorgio Chiellini

Soprannome: Gli Azzurri

Come si è qualificata: Gruppo J - Vincitrice (V10 P0 S0 GF37 GS4)

Miglior piazzamento a EURO: Vincitrice (1968)

Dove potrebbe giocare la fase ad eliminazione diretta



Ottavi di finale: Londra, Amsterdam, Bucarest, Siviglia o Glasgow

Quarti di finale: San Pietroburgo, Monaco, Roma o Baku

Semifinale: Londra

Finale: Londra

La rosa finale dei 26



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

L'Italia canta l'inno a EURO 2016

Reporter della squadra italiana di UEFA.com: Paolo Menicucci



Questo è il mio quinto EURO. Ho iniziato nel 2004 quando Giorgio Chiellini doveva ancora esordire in nazionale e Gianluigi Donnarumma aveva appena cinque anni. Quel torneo rimane il mio preferito insieme a EURO 2012, quando l'Italia ha raggiunto la finale per poi perdere in finale contro una grande Spagna. Il mio miglior momento a EURO è stato quando Gianluigi Buffon è uscito dall'hotel della squadra dopo la sconfitta contro la Germania nei quarti di finale del 2016 per ringraziare i tifosi azzurri. Davvero emozionante!

Come gioca

L'Italia gioca, senza dubbio, un buon calcio. Roberto Mancini predilige un 4-3-3 con terzini di spinta e tre centrocampisti con proprietà di palleggio. Davanti un attaccante centrale e due esterni. Quello di sinistra ha spesso la possibilità di accentrarsi e giocare da numero 10 in fase di rifinitura (di solito viene schierato Lorenzo Insigne in quella posizione), l'altro funge più da ala tradizionale.

Giocatore chiave: Nicolò Barella



L'interista è in grado di fare tutto. Ha tecnica, temperamento, inserimenti e porta sempre grande vivacità nel centrocampo azzurro. Mancini utilizza sempre due interni di centrocampo interscambiabili nel ruolo di regista, più Barella a tutto campo.

Anastasi regala all'Italia il trionfo nel 1968

Ct: Roberto Mancini



Il Ct ha completamente ringiovanito una squadra che, non dimentichiamolo, non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA 2018, dando vita a una vera tragedia sportiva per il paese. Lo ha fatto con coraggio, proponendo sempre calcio offensivo basato sul possesso palla e senza alcun timore di affidarsi ai giovani talenti.

Osservato speciale: Federico Chiesa



La prima stagione di Chiesa con la Juventus è stata in ascesa. Il figlio di Enrico ha segnato tre gol agli ottavi di finale di UEFA Champions League, nonostante l'eliminazione patita contro il Porto, ed è andato a segno anche nella vittoriosa finale di Coppa Italia. Il 23enne potrebbe raggiungere il picco stagionale di rendimento a EURO 2020.

Può vincere EURO?



L'Italia ha il talento necessario per arrivare in fondo al torneo. Per mettere le mani su un trofeo che manca dal lontano 1968, dovrà curare ogni minimo dettaglio. E poi c'è Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d'Oro 2020, che potrà rendere possibile il sogno azzurro.