EURO 2020: la Francia secondo il nostro reporter

Partite Gruppo F

15/06: Francia - Germania (Monaco)

19/06: Ungheria - Francia (Budapest)

23/06: Portogallo - Francia (Budapest)

Tutti i gol della Francia nelle qualificazioni per EURO 2020

Allenatore: Didier Deschamps

Capitano: Hugo Lloris

Soprannome: Les Bleus

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo H (V8 P1 S1 GF25 GS6)

Miglior piazzamento a EURO: campione (1984, 2000)

Dove può giocare nella fase a eliminazione diretta



Ottavi di finale: Bucarest, Budapest, Londra o Siviglia

Quarti di finale: San Pietroburgo, Monaco, Roma o Baku

Semifinale: Londra

Finale: Londra

Rosa definitiva di 26 giocatori

Guarda i grandi gol della Francia

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Milan)

Difensori: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Centrocampisti: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

Highlights EURO 2016: Germania - Francia 0-2

Reporter di UEFA.com della Francia: David Crossan



Seguire la Francia a EURO 2016 è stato bellissimo. La vittoria più memorabile è stata quella in semifinale contro la Germania a Marsiglia, in uno stadio rumoroso come mai avrei immaginato per una partita della nazionale. Tra gli altri ricordi che non mi lasceranno mai, il quiz a Hugo Lloris sul suo film preferito – Il gladiatore – e il Ct Didier Deschamps che mi dice di stare attento a non scottarmi perché il sole del sud fa brutti scherzi.

Come gioca



Deschamps ha provato diversi moduli negli ultimi nove mesi, quello con il centrocampo a rombo utilizzato nell'amichevole contro il Galles sembra il candidato più probabile anche a EURO, dal momento che consente a Kylian Mbappé e Karim Benzema di fare coppia in avanti con Antoine Griezmann a supporto

Giocatore chiave: Kylian Mbappé



L'attaccante del Paris rende meglio quando gioca contro squadre più forti. La Francia è infatti abituata ad affrontare squadre che si chiudono e ripartono, impedendo così a Mbappé di sfruttare le sue caratteristiche. Quando invece i transalpini giocano contro squadre che provano a imporre il proprio gioco, ecco che Mbappé prende vita, risultando letale in contropiede.

Highlights finale EURO 2000: Francia - Italia 2-1

Allenatore: Didier Deschamps



Da capitano dei Bleus, Deschamps ha vinto la Coppa del Mondo 1998 ed EURO 2000. Allenatore della Francia dal 2012, ha vinto il mondiale del 2018 e cercherà di conquistare la seconda doppietta della sua carriera a EURO 2020. La sua squadra è molto difficile da battere e ha grandi talenti in tutti i reparti.

Osservato speciale: Kingsley Coman



Dopo aver saltato la trionfale Coppa del Mondo FIFA del 2018 per infortunio, Coman avrà sicuramente qualche motivazione in più. Per non sbilanciare troppo la squadra, molto probabilmente Deschamps lo farà partire dalla panchina. L'attaccante del Bayern è veloce quanto Mbappé, quindi nessun difensore sarà felice di vederlo in campo.

Può vincere?

Sicuramente sì. La Francia è più forte di quattro anni fa e il difficile girone che deve affrontare le servirà per la fase a eliminazione diretta. Nessuna squadra ha una rosa di maggior qualità e Deschamps non ha che l'imbarazzo della scelta.