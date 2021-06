EURO 2020: l'Austria secondo i nostri reporter

Partite del Gruppo C

13/06: Austria - Macedonia del Nord (Bucarest)

17/06: Olanda - Austria (Amsterdam)

21/06: Ucraina - Austria (Bucarest)

Profilo della squadra

Tutti i gol dell'Austria nelle qualificazioni a EURO 2020

Allenatore: Franco Foda

Capitano: Julian Baumgartlinger/David Alaba

Soprannome: Das Nationalteam

Come si è qualificato: seconda Gruppo G (V6 P1 S3 GF19 GS9)

Miglior piazzamento EURO: fase a gironi (2008, 2016)

Dove potrebbe giocare la fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: Londra, Bucarest, Glasgow o Budapest

Quarti di finale: Monaco, San Pietroburgo, Roma o Baku

Semifinale: Londra

Finale: Londra

I 26 convocati dell'Austria

Portieri: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Difensori: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Salzburg)

Centrocampisti: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Internazionale), Karim Onisiwo (Mainz), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke), Christopher Trimmel (Union Berlin)

Attaccanti: Marko Arnautović (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

Scopri le squadre: Austria

L'opinione del reporter di UEFA.com per l'Austria: Jordan Maciel

Proprio come l'Austria nemmeno io ho mai provato l'emozione di vincere una partita di un UEFA EURO, ma la speranza è di riuscirci in questa estate al mio esordio nella competizione come reporter. Avendo seguito giocatori come David Alaba e Marcel Sabitzer nelle fasi finali della UEFA Champions League degli ultimi anni, sono abbastanza ottimista sulla prima qualificazione dell'Austria alla fase a eliminazione diretta.

Come gioca

Franco Foda predilige un approccio difensivo, impiegando due uomini davanti la difesa nel 4-2-3-1, ma la duttilità di un calciatore come Alaba dà al tecnico tedesco la possibilità di passare rapidamente da una difesa a quattro a una a cinque. In avanti l'Austria sarà guidata da uno dei due giganti della squadra: Marko Arnautović (1,92m) o Sasa Kalajdzic (2,0m).

Guarda lo splendido gol dell'austriaco Schöpf su azione personale a EURO 2016

Giocatore chiave: David Alaba

Alaba ha da chiuso l'esperienza col Bayern per il Real Madrid come uno dei più decorati calciatori nella storia della Bundesliga e, alla soglia dei 28 anni, è all'apice della forma. La sua duttilità, esperienza e mentalità vincente sono una fortuna per i suoi compagni di squadra e per il tecnico.

Allenatore: Franco Foda

Convocato due volte dalla Germania Ovest da giocatore, Foda ha trascorso gran parte della sua carriera allo Sturm Graz col quale ha vinto campionato e coppa. Allena l'Austria dall'inizio del 2018 e statisticamente è il tecnico più vincente della Nationalteam, avendo raccolto una media di 2,03 punti a partita nelle sue 33 gare ufficiali.

Osservato speciale: Konrad Laimer

Nonostante abbia saltato gran parte della stagione 2020/21 per infortunio, la convincente prestazione di Laimer nell'amichevole contro l'Inghilterra ha dimostrato che il calciatore è pronto per UEFA EURO 2020. Forte nei contrasti e bravo col pallone tra i piedi, il 24enne sarà il pilastro del centrocampo dell'Austria.

Può vincere?

Vincere la competizione potrebbe essere un'impresa per una squadra che non ha mai vinto un EURO, ma Foda ha abbastanza qualità a sua disposizione per superare il girone - e questa è l'aspettativa minima. Al di là di questo, tutto può succedere nelle partite a eliminazione diretta, quindi chi può dirlo?