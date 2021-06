Fatti strada verso la gloria con i giochi Predictor di UEFA EURO 2020

Indovina le classifiche finali dei gironi, i risultati e gli eventi-chiave con Predictor Torneo e Predictor Partita, presentati da Gazprom.

Predictor Torneo e Predictor Partita, presentati da Gazprom, daranno agli appassionati l'opportunità di vivere UEFA EURO 2020 in maniera ancora più coinvolgente.

Puoi scaricare i tuoi pronostici come immagini da condividere per sfidare i tuoi amici a Predictor Torneo, mentre con Predictor Partita potrai creare leghe private per battere i tuoi amici e aumentare ulteriormente il tuo coinvolgimento nella festa del calcio europeo che avrà luogo quest'estate.

Partecipa al bracket ufficiale del torneo. Predictor torneo invita gli appassionati a indovinare in che posizione si piazzerà ogni squadra al termine di ciascuno dei sei giorni di EURO 2020, con ulteriori punti bonus in palio per coloro che indovineranno quali saranno le terza classificate ad accedere agli ottavi di finale.

Da lì in poi, sarai tu a tracciare il percorso verso la finale. Tutti i pronostici vanno effettuati prima dell'inizio del torneo, ma se le cose non andranno come sperato, sappi che lanceremo un nuovo Predictor Eliminazione Diretta non appena il tabellone degli ottavi di finale verrà confermato, per regalarti una seconda opportunità di puntare alla gloria.

Inoltre, Predictor Partita offrirà agli appassionati ulteriori emozioni per rendere speciale ogni partita: fai punti indovinando il punteggio finale esatto, il primo marcatore e la prima squadra a segnare.