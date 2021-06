EURO 2020: l'Olanda secondo il nostro reporter

13/06: Olanda - Ucraina (Amsterdam)

17/06: Olanda - Austria (Amsterdam)

21/06: Macedonia del Nord - Olanda (Amsterdam)

Profilo squadra



Tutti i gol dell'Olanda nel cammino verso EURO 2020

Allenatore: Frank de Boer

Capitano: Georginio Wijnaldum

Nickname: Oranje

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo C (V6 P1 S1 GF24 GS7)

Miglior piazzamento a EURO: campione (1988)

Dove può giocare nella fase a eliminazione diretta



Ottavi di finale: Glasgow, Budapest, Londra o Bucarest

Quarti di finale: San Pietroburgo, Monaco, Roma o Baku

Semifinale: Londra

Finale: Londra

Rosa finale dei 26



Portieri: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskva), Jurriën Timber (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Attaccanti: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Highlights finale EURO 1988: Olanda - USSR 2-0

Reporter di UEFA.com per l'Olanda: Derek Brookman



Spero chiaramente che l'Olanda abbia maggiore successo rispetto all'ultimo EURO disputato. A EURO 2012, gli olandesi persero tutte le tre gare del girone – contro Danimarca, Germania e Portogallo – con più o meno gli stessi giocatori che avevano raggiunto la finale di Coppa del Mondo due anni prima. Almeno ho potuto trascorrere due settimane a Kharkiv: una città davvero meravigliosa, e nessuno di noi che dimenticherà la discoteca Misto!

Come gioca



Questa Olanda è famosa per il suo 4-3-3 basato sul possesso palla e orientato all'attacco. L'ampiezza è spesso alimentata dalle sovrapposizioni dei terzini come Wijndal, Blind o Dumfries, con le ali che tagliano all'interno - il mancino Berghuis gioca sempre a destra.

Georginio Wijnaldum: tutti i gol nelle qualificazioni europee

Giocatore chiave: Georginio Wijnaldum



Il capitano dell'Olanda ha sempre brillato a livello di club e nazionale sui grandi palcoscenici. Le sue incursioni in area di rigore avversaria e le sue qualità di rifinitore lo hanno portato a diventare il secondo miglior marcatore degli Oranje; con 22 gol, è dietro al solo Memphis Depay (23) I due hanno inoltre un'intesa quasi telepatica in campo.

Ct: Frank de Boer

Ronald Koeman è stato difficile da rimpiazzare, ma Frank de Boer si è ripreso dopo un avvio difficile. Nonostante sia stato il simbolo del 4-3-3 di Ajax/Barcellona/Olanda, non ha avuto timore di cambiare le cose con il suo 5-3-2 durante la gara di qualificazione della UEFA Nations League in Italia dello scorso anno.

Osservato speciale: Matthijs de Ligt



Capitano dell'Ajax a 19 anni, roccia difensiva e anche goleador durante il cammino mozzafiato del club in UEFA Champions League nella stagione 2018/19 (ha segnato nei quarti e in semifinale), oltre che campione d'Italia alla sua prima stagione con la Juventus; in assenza di Virgil van Dijk, questo torneo potrebbe rappresentare il palcoscenico giusto per raggiungere l'immortalità da Oranje.

Può vincere?



Realisticamente, la squadra dovrà sparare tutte le proprie cartucce e lottare sul campo per poter alzare il trofeo. Probabilmente mancano un paio di giocatori per essere una squadra di alto livello internazionale, ma un posto in semifinale è una possibilità concreta, e una volta che sei lì, non sai mai come può girare la fortuna.