EURO 2020: la Finlandia secondo i nostri reporter

Partite del Gruppo B

12/06: Danimarca - Finlandia (Copenhagen)

16/06: Finlandia - Russia (San Pietroburgo)

21/06: Finlandia - Belgio (San Pietroburgo)



Profilo squadra



Tutti i gol della Finlandia lungo il cammino per EURO 2020

Allenatore: Markku Kanerva

Capitano: Tim Sparv

Soprannome: Huuhkajat

Cammino qualificazione: seconda Gruppo J (V6 P0 S4 GF16 GS10)

Miglior piazzamento a EURO: debuttanti

Dove può giocare nella fase a eliminazione diretta



Ottavi di finale: Amsterdam, Bucarest, Siviglia o Glasgow

Quarti di finale: San Pietroburgo, Monaco di Baviera, Roma o Baku

Semifinali: Londra

Finale: Londra

Rosa finale dei 26

Alla scoperta della Finlandia

Portieri: Lukas Hradecky (Leverkusen), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers), Jesse Joronen (Brescia)

Difensori: Paulus Arajuuri (Pafos), Robert Ivanov (Warta Poznań), Thomas Lam (Zwolle), Daniel O'Shaughnessy (HJK Helsinki), Jukka Raitala (Minnesota United), Joona Toivio (Häcken), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR), Sauli Väisänen (Chievo)

Centrocampisti: Nikolai Alho (MTK Budapest), Fredrik Jensen (Augsburg), Glen Kamara (Rangers), Joni Kauko (Esbjerg), Robin Lod (Minnesota United), Rasmus Schüller (Djurgården), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Larissa), Robert Taylor (Brann), Onni Valakari (Pafos)

Attaccanti: Marcus Forss (Brentford), Lassi Lappalainen (Montréal), Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Teemu Pukki (Norwich)

Guarda come la Finlandia ha sorpreso la Francia a novembre

Reporter UEFA.com per la Finlandia: Mikael Erävuori



La lunga attesa è finalmente conclusa per la Finlandia, e anche per me, considerato che questo sarà il nostro primo EURO. Ho assistito a tanti EURO da casa, e alcuni grandi momenti restano sempre vivi nella mia mente. Qualunque sia l'epilogo di quest'estate, sono certo che la Finlandia regalerà tanti momenti speciali da ricordare, a partire dall'inno nazionale che verrà intonato per la prima volta in una fase finale il 12 giugno a Copenaghen.

Come gioca



La Finlandia è recentemente scesa in campo con il 3-5-2 o il 5-3-2 ma può anche cambiare assetto nel corso della gara, passando al 4-4-2. Per il Ct Markku Kanerva, è fondamentale avere una difesa solida e sfruttare il gioco in contropiede. La Finlandia è una squadra anche abile a mantenere il possesso palla e attaccare dalle fasce.

Giocatore chiave: Teemu Pukki



L'attaccante del Norwich ha segnato dieci dei 16 gol della Finlandia nelle qualificazioni ed è la punta di diamante del reparto offensivo. Pukki è pericoloso nell'ultimo passaggio ed è spietato davanti alla porta. E' anche abile a creare spazi per l'inserimento dei compagni.

Guarda i festeggiamenti della Finlandia negli spogliatoi

Allenatore: Markku Kanerva



Kanerva è un ex difensore centrale finlandese, oggi insegnante e allenatore. Studia le partite in modo meticoloso senza trascurare nessun dettaglio: ciascun giocatore sa esattamente cosa fare nel rettangolo verde. Inoltre, Kanerva è molto legato ai suoi giocatori.

Osservato speciale: Fredrik Jensen



L'attaccante dell'Augsburg ha subito diversi infortuni ultimamente, ma rientrerà a questo EURO in ottima forma. Anche se Jensen non dovesse partire da titolare, potrebbe fare la differenza e rivelarsi decisivo anche entrando a partita in corso.

Può vincere?



La Finlandia non è la favorita del girone e di certo non punta ad alzare il trofeo. Ma ha tutte le carte in regola per essere la vera sorpresa del torneo.