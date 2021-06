EURO 2020: l'Ungheria secondo il nostro reporter

Partite Gruppo A

15/06: Ungheria - Portogallo (Budapest)

19/06: Ungheria - Francia (Budapest)

23/06: Germania - Ungheria (Monaco)

Profilo squadra

Tutti i gol dell'Ungheria verso EURO 2020

Allenatore: Marco Rossi

Capitano: Ádám Szalai

Soprannome: Válogatott (Magiari)

Cammino qualificazione: spareggi (3-1 - Bulgaria, 2-1 - Islanda)

Miglior piazzamento a EURO: third place (1964)

Dove può giocare nella fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: Bucarest, Londra, Siviglia or Budapest

Quarti di finale: San Pietroburgo, Monaco, Rome or Baku

Semi-final: Londra

Finale: Londra

Rosa definitiva di 26 giocatori

Portieri: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig)

Difensori: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Loïc Négo (Fehérvár), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Centrocampisti: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), András Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest)

Attaccanti: János Hahn (Paks), Filip Holender (Partizan), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (FC Dallas), Ádám Szalai (Mainz)

Reporter UEFA.com per l'Ungheria: Andy Clark

Guarda il gol di Szalai con l'Ungheria a EURO 2016

Sarà il mio primo EURO da reporter UEFA dopo aver seguito da tifoso tutti i tornei dal 1984. La mia edizione preferita è stata nel 2016. Momento preferito? Ádám Szalai che segna all'Austria in quel torneo e sentire - mentre seguivo la partita in TV da casa - il boato del tifo esplodere nel quartiere.

Come gioca

Marco Rossi predilige il 3-5-2. L'ampiezza è garantita dai terzini, mentre la difesa è protetta da due centrocampisti che a turno aiutano l'attacco. L'attaccante principale, Szalai, è supportato da un secondo attaccante che, insieme a un centrocampista d'attacco, si muove tra le linee difensive avversarie.

Giocatore chiave: Willi Orbán

Forte nei contrasti, il centrale del Lipsia, Orbán, è un difensore che non si fa intimorire ed è anche in grado di aumentare il peso offensivo della squadra. I suoi cinque gol in nazionale dal suo esordio nell'ottobre 2018 lo rendono il secondo miglior marcatore in attività della squadra.

Osservato speciale: Roland Sallai

Esterno o seconda punta, Sallai si presenta ai nastri di partenza EURO dopo una grande stagione in Bundesliga col Freiburg col quale ha segnato otto gol e fatto sei assit. Con tre reti nelle ultime cinque partite in nazionale, Sallai è diventato imprescindibile per questa squadra nonché il compagno di reparto ideale di Szalai.

Allenatore: Marco Rossi

Guarda lo splendido gol dell'ungherese Szoboszlai negli spareggi

Ex difensore di Brescia e Sampdoria, Rossi ha ricostruito con calma una squadra che ha sorpreso molti nel 2016 ma che poi ha visto la sua spina dorsale - Király, Juhász e Gera - ritirarsi dalla nazionale. Rossi ha integrato con successo numerosi giovani in quella che ora è una squadra fortemente compatta i cui recenti risultati sono stati sorprendenti.

Può vincere?

Con Francia, Portogallo e Germania che rappresentano tre delle otto favorite alla vittoria, l'Ungheria è in un girone incredibilmente difficile. Sarebbe un successo monumentale se dovesse avanzare fino agli ottavi, ma, sostenuti dal pubblico di casa e spinti da un senso di grande unione e appartenenza, la nazionale ungherese vuole sognare e fare sognare i suoi tifosi.