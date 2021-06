EURO 2020: la Svizzera secondo i nostri reporter

Partite Gruppo A

12/06: Galles-Svizzera (Baku)

16/06: Italia- Svizzera (Roma)

20/06: Svizzera-Turchia (Baku)

Profilo squadra



Tutti i gol della Svizzera verso EURO 2020

Allenatore: Vladimir Petković

Capitano: Granit Xhaka

Soprannome: Die Nati

Cammino di qualificazione: Vincitori Gruppo D (V5 P2 S1 GF19 GS6)

Miglior piazzamento a EURO: Ottavi (2016)

Dove può giocare nella fase a eliminazione diretta



Ottavi: Londra, Amsterdam, Bucharest, Siviglia o Glasgow

Quarti: San Pietroburgo, Monaco, Roma o Baku

Semifinali: Londra

Finale: Londra

I 26 convocati



Portieri: Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Mönchengladbach)

Difensori: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Basel), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (Basel)

Centrocampisti: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Steven Zuber (Frankfurt)

Attaccanti: Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferović (Benfica)

EURO 2016 highlights: Svizzera - Polonia 1-1 (4-5 rigori)

Reporter UEFA.com per la Svizzera: Peter Birrer



Questo è il mio settimo EURO da giornalista e ci sono stati alcuni momenti molto emozionanti lungo il percorso, ad esempio nel 2008, quando il capitano e attaccante chiave Alex Frei si è infortunato nella prima partita. O nel 2016, quando la Svizzera è stata eliminata solo agli ottavi di finale ai rigori contro la Polonia.

Come gioca



La Svizzera gioca un calcio d'attacco con Vladimir Petković. L'allenatore fa affidamento su una difesa a tre più un centrocampo a quattro, con Granit Xhaka in mediana e Xherdan Shaqiri a fornire la creatività appena dietro gli attaccanti. Un giocatore che potrebbe entrare dalla panchina ed essere una boccata d'aria fresca è il 22enne Ruben Vargas.

Giocatore chiave: Granit Xhaka



Non solo capitano dopo ritiro di Stephan Lichtsteiner, Xhaka è anche il giocatore con più presenze in rosa (94). Il centrocampista dell'Arsenal è la figura dominante nel gioco svizzero, essendo il cervello della squadra.

L'inizio vincente della Svizzera a EURO 2016

Allenatore: Vladimir Petković



Petković ha preso il posto di Ottmar Hitzfeld nel 2014 e finora è stato in panchina per 73 partite. Il 57enne ha guidato la Svizzera a UEFA EURO 2016, alla Coppa del Mondo FIFA 2018 e ora EURO 2020. Dopo aver soddisfatto le grandi aspettative, la sua missione ora è quella di fare un passo avanti con questa squadra raggiungendo per la prima volta i quarti di finale .

Osservato speciale: Breel Embolo



L'attaccante Embolo ha ricominciato da capo al Borussia Mönchengladbach nel 2019 dopo aver superato una serie di infortuni. Potente, versatile e dotato di grande ritmo, il 24enne è un vero portento.

Possono vincerlo?



Xhaka dice di aver preparato abbastanza vestiti per tutta la durata del torneo, quindi crede che la Svizzera possa andare molto lontano. Certo, non sono tra i favoriti, ma la squadra possiede indubbiamente le qualità e il talento per arrivare agli ultimi turni. La prima cosa che hanno in mente, tuttavia, deve essere quella di superare la fase a gironi.