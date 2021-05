In vendita gli ultimi biglietti per UEFA EURO 2020

Nonostante le recenti cancellazioni e i rimborsi dei biglietti per UEFA EURO 2020, nella prima metà di giugno verranno messi in vendita diversi biglietti per il torneo su UEFA.com. I tagliandi disponibili sono dovuti all'esclusione di Bilbao e Dublino, alle restituzioni, alle maggiori capienze negli stadi e alla nuova disponibilità di posti con una visuale limitata. Di seguito vengono descritte le prossime fasi di vendita dei biglietti.

Martedì 1 giugno

I biglietti per le partite a Siviglia e San Pietroburgo saranno in vendita dall'1 giugno 2021 alle 14:00 (CET). Per le prime 24 ore, i tifosi che hanno annullato e ricevuto il rimborso dei biglietti per Bilbao e Dublino avranno la priorità. Tutti gli acquirenti interessati riceveranno un'e-mail che descrive la procedura di acquisto.

Mercoledì 2 giugno

Dal 2 giugno, tutti i biglietti rimanenti per le partite a Siviglia e San Pietroburgo saranno messi in vendita al pubblico. Saranno inoltre disponibili i biglietti rimanenti per Budapest, che verranno assegnati per ordine di richiesta.

Venerdì 4 giugno

Dal 4 giugno 2021, i tifosi che si sono visti annullare e rimborsare i biglietti per le altre città in seguito all'estrazione a maggio 2021 potranno acquistare i biglietti che sono tornati disponibili a causa delle restituzioni, delle maggiori capienze negli stadi e della nuova disponibilità di posti con una visuale limitata.

Tutti gli acquirenti interessati riceveranno un'e-mail che descrive la procedura di acquisto 24 ore prima della messa in vendita dei biglietti. Poiché il numero di tagliandi è molto limitato, non è possibile garantire la disponibilità di biglietti per tutti. Tutti i tagliandi verranno assegnati per ordine di richiesta tra gli acquirenti che si sono visti annullare i biglietti dopo l'estrazione.

Misure anti COVID-19 e restrizioni di viaggio

Per le ultime informazioni sulle misure anti COVID-19 e le restrizioni di viaggio, leggere la sezione "Da sapere", che indica le misure dettagliate per ogni stadio.

Per le linee guida sui viaggi, gli acquirenti dei biglietti sono tenuti a consultare regolarmente i siti web delle istituzioni nazionali e internazionali per avere le informazioni più aggiornate.