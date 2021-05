Probabili formazioni di EURO 2020: le ultime dalle squadre

In totale, 24 squadre saranno ai nastri di partenza di UEFA EURO 2020, e ciascuna nazionale proverà a sfruttare al meglio i giocatori a disposizione.

I reporter di UEFA.com vi svelano come le squadre potrebbero schierarsi nella fase finale.

Austria

Stankovic; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartlinger, Laimer; Lazaro, Sabitzer, Alaba; Arnautović

Highlights: Austria 6-0 Lettonia

Jordan Maciel, reporter Austria: Marcel Sabitzer, Stefan Lainer e Martin Hinteregger sono i calciatori più rappresentativi di un’Austria che ha molti giocatori in forma. Il Ct Franco Foda deve ancora decidere chi schierare in porta tra Cican Stanković del Salisburgo e Alexander Schlager del LASK.

Belgio

Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, E Hazard, T Hazard, Mertens; Lukaku

Dante Bellon, reporter Belgio: se in forma, Vincent Kompany è davanti Dedryck Boyata nelle gerarchie della difesa. La domanda è se Roberto Martínez opterà per Timothy Castagne o Dries Mertens. Se a spuntarla sarà Castagne, allora potrà essere schierato in una posizione più centrale permettendo a Kevin De Bruyne di giocare più esterno sulla destra.

Croazia

Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barišić; Brozović, Modrić; Perišić, Vlašić, Brekalo; Petković

Highlights: Croazia 3-0 Ungheria

Elvir Islamović, reporter Croazia: Bruno Petković è certo di una maglia da titolare in avanti. Ivan Rakitić non è sicuro di trovare spazio a centrocampo dato che ha saltato gran parte delle qualificazioni. I giovani Nikola Vlašić e Josip Brekalo scalpitano per un’occasione per mettersi in mostra mentre Mateo Kovačić, Ante Rebić e Andrej Kramarić daranno il massimo per giocare la fase finale.

Repubblica Ceca

Vaclík; Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil; Souček, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Ondřej Zlámal, reporter Repubblica Ceca: la squadra che ha battuto l’Inghilterra nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 potrebbe essere ulteriormente rafforzata se Bořek Dočkal, David Pavelka e Marek Suchý dovessero tornare in forma. Pavel Kadeřábek potrebbe essere l’innesto giusto per rinforzare la difesa.

Danimarca

Schmeichel; Dalsgaard, Kjær, Christensen, Stryger; Delaney, Schöne, Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Cornelius

Highlights: Danimarca 6-0 Gibilterra

Sture Sandø, reporter Danimarca: per avere un più ampio minutaggio e garantirsi un posto a EURO, il capitano Simon Kjær è passato dall’Atalanta al Milan. Se in forma, Andreas Christensen sarà il suo partner al centro della difesa; in caso contrario il posto andrà a Mathias ‘Zanka’ Jørgensen.

Inghilterra

Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Gomez, Chilwell; Henderson, Winks, Mount; Sterling, Kane, Rashford

Simon Hart, reporter Inghilterra: con Harry Kane e Marcus Rashford spesso relegati in panchina, in attacco Gareth Southgate potrebbe aprire le porte a Danny Ings, Dominic Calvert-Lewin o Mason Greenwood. Alex Oxlade-Chamberlain, James Maddison e Jadon Sancho faranno il possibile per mettere in difficoltà il Ct per una maglia da titolare nella giovanissima Inghilterra.

Finlandia

Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Sparv, Kamara, Soiri; Pohjanpalo, Pukki

Guarda la festa della Finlandia nello spogliatoio

Mikael Erävuori, reporter Finlandia: il dubbio è se Roman Eremenko sarà richiamato nella squadra di Markku Kanerva dopo tre anni d’assenza. Sauli Väisänen, Simon Skrabb, Fredrik Jensen e Lassi Lappalainen si contendono una maglia da titolare.

Francia

Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Hernández; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud

David Crossan, reporter Francia: il capitano Hugo Lloris, il centrocampista Paul Pogba e il difensore Lucas Hernández dovranno convincere il Ct Didier Deschamps di aver recuperato del tutto dai recenti infortuni, mentre Olivier Giroud ha bisogno di più continuità col club nella seconda parte della stagione per essere certo della maglia da titolare.

Germania

Neuer; Klostermann, Süle, Ginter, Schulz; Kimmich, Kroos, Gündoğan; Werner, Gnabry, Reus

Highlights: Germania 6-1 Irlanda del Nord

Steffen Potter, reporter Germania: il grosso dubbio è se in attacco Leroy Sané riuscirà a tornare in tempo per la fase finale. Emre Can potrebbe partire a sorpresa titolare al centro della difesa mentre la corsa per il ruolo di terzino sinistro è ancora aperta. Leon Goretzka e Kai Havertz si contendono una maglia da titolare.

Italia

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Paolo Menicucci, reporter Italia: Ciro Immobile e Andrea Belotti sono in corsa per un posto al centro dell’attacco degli Azzurri mentre Giorgio Chiellini dovrebbe recuperare per la fase finale dopo aver saltato la prima parte della stagione per un infortunio al ginocchio. Sandro Tonali proverà a conquistarsi una maglia da titolare nell’11 di Roberto Mancini a suon di prestazioni mentre Nicolò Zaniolo potrebbe saltare il torneo per un infortunio al ginocchio.

Olanda

Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; Van de Beek, Wijnaldum, F de Jong; Promes, Malen, Babel

Highlights: Olanda 5-0 Estonia

Derek Brookman, reporter Olanda: con l’uomo simbolo Memphis Depay infortunato al legamento crociato del ginocchio, Donyell Malen e Myron Boadu sembrano le seconde scelte più probabili in attacco. La miocardite di Daley Blind preoccupa Ronald Koeman che potrebbe dover rinunciare a lui.

Polonia

Szczęsny; Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński; Szymański, Krychowiak, Klich, Zieliński, Grosicki; Lewandowski

Piotr Koźmiński, reporter Polonia: il dubbio di Jerzy Brzęczek in attacco è se restare col solo Robert Lewandowski oppure schierare le due punte con Arkadiusz Milik accanto l’asso del Bayern in un sistema che in passato ha portato i suoi frutti. L’alternativa in avanti è Krzysztof Piątek.

Portogallo

Rui Patrício; Ricardo Pereira, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Rúben Neves, Pizzi, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Ronaldo, João Félix

Santos sul difficile sorteggio del Portogallo

Carlos Machado, reporter Portogallo: lo stato di forma di William Carvalho sarà determinante nelle scelte di Fernando Santos. Se arruolabile, il Portogallo userà il 4-3-3 altrimenti subentrerà Pizzi e la squadra si schiererà col 4-4-2. In difesa sulla destra Nélson Semedo e João Cancelo possono garantire qualità mentre al centro della mediana, João Moutinho e Danilo sono delle alternative nell’11 titolare.

Russia

Guilherme; Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Petrov; Ozdoev, Zobnin, Ionov, Aleksei Miranchuk, Zhirkov; Dzyuba

Artur Petrosyan, reporter Russia: le deludenti prestazioni tra i pali di Guilherme potrebbero portare Stanislav Cherchesov a optare su Anton Shunin o Mikhail Kerzhakov dello Zenit che hanno entrambi ben impressionato. Sergei Petrov, Fedor Kudryashov e Yuri Zhirkov sono tutti in lizza per un posto da terzino sinistro.

Spagna

De Gea; Carvajal, Ramos, Iñigo, Alba; Isco, Rodri, Saúl, Fabián; Morata, Rodrigo

Highlights: Spagna 7-0 Malta

Graham Hunter, reporter Spagna: i problemi sulla panchina della Spagna e la mancanza di un titolare in porta e al centro della difesa (senza considerare Sergio Ramos) hanno posto alcuni dubbi. Kepa Arrizabalaga, Raúl Albiol e Sergio Busquets avanzeranno delle pretese per una maglia da titolare.

Svezia

Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Bengtsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Quaison

Sujay Dutt, reporter Svezia: se Pierre Bengtsson è stato il terzino sinistro titolare nelle qualificazioni, Ludwig Augustinsson e Martin Olsson proveranno a rivendicare quel posto in primavera.

Svizzera

Sommer; Elvedi, Akanji, Schär; Lichtsteiner, Xhaka, Zakaria, Rodriguez; Shaqiri, Embolo, Seferović

Highlights: Gibilterra 1-6 Svizzera

James Thorogood, reporter Svizzera: l’esperienza di Stephan Lichtsteiner potrebbe essere decisiva nella corsa alla maglia da titolare sulla corsia di destra dove l’alternativa è Kevin Mbabu. Djibril Sow e Admir Mehmedi sarebbero le alternative di primissimo piano di Valdimir Petković mentre Ruben Vargas e Cedric Itten potrebbero sparigliare le carte dopo aver impressionato nelle qualificazioni di novembre.

Turchia

Günok; Çelik, Ayhan, Söyüncü, Bayram; Belözoğlu, Yokuşlu, Tufan, Çalhanoğlu; Ünder, Yılmaz

Görkem Kırgız, reporter Turchia: Kaan Ayhan e Ozan Kabak si contendono una maglia da titolare al centro della difesa accanto Çağlar Söyüncü dopo il grave infortunio al ginocchio di Merih Demiral. Se Cenk Tosun tornerà in forma, insidierà Burak Yılmaz come titolare in attacco.

Ucraina

Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos

Highlights: Ucraina 2-1 Portogallo

Bogdan Buga, reporter Ucraina: se saranno tutti in forma e senza infortuni, la squadra si formerà da sola. Gli unici dubbi di Andriy Shevchenko sono sulle corsie esterne dove il Ct ha l’imbarazzo della scelta tra Andriy Yarmolenko, Yevhen Konoplyanka, Viktor Tsygankov e Marlos come titolari.

Galles

Hennessey; C Roberts, Davies, Lockyer, Mepham; Allen, Ampadu; Bale, Ramsey, James; Moore

Mark Pitman, reporter Galles: lo stato di forma dell’infortunato di lungo corso David Brooks potrebbe cambiare le carte in attacco, spingendo il Ct Ryan Giggs a spostare Gareth Bale in attacco al posto di Kieffer Moore. Joe Rodon, James Lawrence e Ashley Williams potrebbero insidiare Tom Lockyer al centro della difesa.

Questo articolo verrà aggiornato ogni mese dai reporter di UEFA.com