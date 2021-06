Probabili formazioni di EURO 2020: notizie sulle squadre e formazioni schierate finora

EURO2020.com pubblica le probabili formazioni delle prossime partite di UEFA EURO 2020 e tutte le formazioni già schierate.

Per tutto il torneo, la pagina verrà aggiornata appena si conosceranno gli abbinamenti turno per turno.

Quarti di finale: Belgio - Italia (2 luglio)

Probabili formazioni a seguire.

Ottavi di finale: Belgio - Portogallo 1-0 (27 giugno)

Formazione: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Terza giornata: Finlandia - Belgio 0-2 (21 giugno)

Formazione: Starting line-up: Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli; Doku, Lukaku, E Hazard

Seconda giornata: Danimarca-Belgio 1-2 (17 giugno)

Formazione: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco

Prima giornata: Belgio-Russia 3-0 (12 giugno)

Formazione: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco

Quarti di finale: Repubblica Ceca - Danimarca (3 luglio)

Probabile formazione: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Holeš, Souček; Masopust, Barák, Ševčík; Schick

Ottavi di finale: Olanda - Repubblica Ceca (27 giugno)

Formazione: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Ševčík; Schick

Terza giornata: Repubblica Ceca - Inghilterra (22 giugno)

Formazione: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Seconda giornata: Croazia - Repubblica Ceca (18 giugno)

Formazione: Vaclík, Coufal, Kalas, Čelůstka, Boři; Holeš, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Prima giornata: Scozia-Repubblica Ceca 2-0(14 giugno)

Formazione: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Král, Souček; Masopust, Barák, Jankto; Schick

Ottavi di finale: Galles - Danimarca (26 giugno)

Formazione: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

Terza giornata: Russia - Danimarca 1-4 (21 giugno)

Formazione: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

Seconda giornata: Danimarca-Belgio 1-2 (17 giugno)

Formazione: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Damsgaard, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Prima giornata: Danimarca-Finlandia 0-1 (12 giugno)

Formazione: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Ottavi di finale: Inghilterra - Germania 2-0 (29 giugno)

Formazioni titolari: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Saka, Kane, Sterling

Terza giornata: Repubblica Ceca - Inghilterra (22 giugno)

Formazione: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Grealish, Sterling; Kane

Seconda giornata: Inghilterra - Scozia (18 giugno)

Formazione: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane



Prima giornata: Inghilterra-Croazia 1-0 (13 giugno)

Formazione: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Ottavi di finale: Italia - Austria (26 giugno)

Formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Terza giornata: Italia - Galles (20 giugno)

Formazione: Donnarumma; Tolói, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Seconda Giornata: Italia - Svizzera 3-0 (16 giugno)

Formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Prima Giornata: Turchia Turchia - Italia 0-3 - Italia 0-3 (11 giugno)

Formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Ottavi di finale: Croazia - Spagna (28 giugno)

Formazione: Unai Simón; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia

Terza giornata: Slovacchia - Spagna (23 giugno)

Probabile formazione: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gayà: Llorente, Busquets, Thiago: Gerard Moreno, Morata, Adama

Seconda giornata: Spagna - Polonia (19 giugno)

Formazione: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo

Prima giornata: Spagna-Svezia 0-0 (14 giugno)

Formazione: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Olmo

Quarti di finale: Svizzera - Spagna (2 luglio)

Formazione: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović

Squalificato: Xhaka

Ottavi di finale: Francia - Svizzera (28 giugno)

Formazione: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović

Terza giornata: Svizzera - Turchia (20 giugno)

Formazione: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović



Seconda giornata: Italia - Svizzera 3-0 (16 giugno)

Formazione: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

Prima giornata: Galles-Svizzera 1-1 (12 giugno)

Formazione: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

Ottavi di finale: Svezia - Ucraina 1-2 (dts) (29 giugno)

Formazione titolare: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvstov, Matviyenko; Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko

Terza giornata: Ucraina - Austria 0-1 (21 giugno)

Formazione: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk

Seconda giornata: Ucraina - Macedonia del Nord 2-1 (17 giugno)

Formazione: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi

Prima giornata: Olanda-Ucraina 3-2 (13 giugno)

Formazione: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk, Zinchenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov