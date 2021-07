Probabili formazioni della finale di EURO 2020 Italia-Inghilterra: notizie sulle squadre e formazioni schierate finora

EURO2020.com pubblica le probabili formazioni della finale di domenica di UEFA EURO 2020 tra Italia e Inghilterra, e tutte le formazioni già schierate da entrambe le squadre.

Southgate e la baby photo challenge

Finale: Italia - Inghilterra (7 luglio)

Probabili formazioni a seguire.

Semifinale: Inghilterra - Danimarca (7 luglio)

Formazione: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Quarti di finale: Ucraina - Inghilterra 0-4 (3 luglio)

Formazione: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Sancho, Kane, Sterling

Ottavi di finale: Inghilterra - Germania 2-0 (29 giugno)

Formazione: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling

Terza giornata: Repubblica Ceca - Inghilterra 0-1 (22 giugno)

Formazione: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Grealish, Sterling; Kane

Seconda giornata: Inghilterra - Scozia 0-0 (18 giugno)

Formazione: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane



Prima giornata: Inghilterra-Croazia 1-0 (13 giugno)

Formazione: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Finale: Italia - Inghilterra (7 luglio)

Probabile formazione: Donnarunna, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Paolo Menicucci, reporter Italia: Non prevedo grandi sorprese nell'undici titolare dell'Italia per la finale. Emerson dovrebbe continuare a sostituire l'infortunato Leonardo Spinazzola come terzino sinistro mentre Giovanni di Lorenzo ha fatto abbastanza per confermarsi sulla corsia difensiva di destra al posto dell'ormai rientrato Alessandro Florenzi. Non ci sono dubbi per quanto riguarda i centrali di difesa e il terzetto di centrocampo. Anche Federico Chiesa ha prenotato il suo posto nell'undici titolare grazie al gol contro la Spagna. Stessa sorte per Ciro Immobile? Alcuni media italiani credono che Roberto Mancini potrebbe puntare su Andrea Belotti o addirittura Lorenzo Insigne come 'falso nove', ma penso che l'attaccante della Lazio avrà un'altra chance per lasciare il segno quando conta di più.

Il gol di Chiesa sarà il più bello delle semifinali?

Semifinale: Italia - Spagna 1-1 (dts, vittoria Italia dcr) (6 luglio)

Formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Quarti di finale: Belgio - Italia 1-2 (2 luglio)

Formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Ottavi di finale: Italia - Austria 2-1 dts (26 giugno)

Formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Terza giornata: Italia - Galles 1-0 (20 giugno)

Formazione: Donnarumma; Tolói, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Seconda Giornata: Italia - Svizzera 3-0 (16 giugno)

Formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Prima Giornata: Turchia Turchia - Italia 0-3 - Italia 0-3 (11 giugno)

Formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne