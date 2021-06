Preparati a entrare nel flow del torneo con le playlist ufficiali #EUROHyped

La playlist ufficiale di UEFA EURO 2020, presentata da Martin Garrix, è ora disponibile. Ci penseranno le stelle di UEFA EURO 2020, come i capitani delle squadre e i DJ degli spogliatoi, a tenere alta la musica.

La playlist è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale tra cui Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal e Napster. Alcune squadre e giocatori di EURO hanno già aggiunto i loro pezzi EURO, ma ogni venerdì ci saranno nuove uscite. Segui i brani più in voga usando l'hashtag #EUROHyped.

Oltre alla raccolta ufficiale, ogni squadra avrà la propria playlist di UEFA EURO 2020 con canzoni scelte dai giocatori.

Tieni d'occhio questa pagina per scoprire i brani scelti dai calciatori presenti a UEFA EURO 2020.

Resta aggiornato sugli ultimi brani aggiunti alla playlist ufficiale di UEFA EURO 2020

Nel frattempo, è stato presentato We Are The People, l'inno ufficiale di UEFA EURO 2020. Il brano del leggendario DJ/producer olandese Martin Garrix vede anche la partecipazione di Bono e The Edge.

La presentazione del brano è stata voluta dalla UEFA per far entrare i tifosi nel clima del torneo. I giocatori che vi parteciperanno, invece, contribuiranno alla playlist ufficiale di UEFA EURO 2020 a cura di Garrix, che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, e alla playlist di UEFA EURO 2020 di ogni nazionale in gara.

La social media challenge #EUROHyped invita i tifosi a far vedere a tutti come si preparano per UEFA EURO 2020.

Memphis Depay (attaccante, Olanda)

Con tre vittorie in tre partite, l'Olanda sta andando alla grande a EURO 2020. Forse è anche grazie alla musica che ascolta in spogliatoio? Non si sa mai, ma quel che è certo è che Memphis Depay fa scaldare i compagni a ritmo di rap. "Ascoltiamo un sacco di rapper - commenta il giocatore, 27 anni -. Lil Baby, Lil Durk, Meek Mill, Jay Z, J. Cole, Young Thug". Tra i suoi brani preferiti ci sono "Run This Town" (Jay Z) e "No Role Modelz" (J. Cole).

Jakub Jankto (centrocampista, Repubblica Ceca)

"Tutti possono collegarsi alla cassa - racconta il centrocampista della Sampdoria a proposito dello spogliatoio della Repubblica Ceca -, ma di solito ci penso io". Tra le hit immancabili c'è "Freed From Desire" di Gala, mentre nel dopo gara si ascolta prevalentemente reggaeton. Jankto aggiunge: "Ci piacciono tanti generi, non uno specifico. Ovviamente cantiamo spesso i classici della Repubblica Ceca".

Domagoj Vida (difensore, Croazia)

Gli inni patriottici sono tra i brani più scelti dal difensore del Beşiktaş in spogliatoio. "Di solito usiamo il mio telefono e le mie playlist - commenta -. Ma Šime Vrsaljko è uno molto carico e ha sempre buone idee quando si tratta di musica". Vida spiega che la Croazia ha anche un certo talento musicale: "Ci sono diversi giocatori della Dalmazia, una bellissima regione di mare in cui sono tutti molto musicali - osserva -. Fate partire una canzone del posto e vedrete”.

Álvaro Morata (attaccante, Spagna)

Come si prepara la Spagna per una partita? Più o meno come fanno i tifosi, ovvero ascoltando Seven Nation Army. "Cantare non fa per me, ma ci sono cose che ti danno la carica", commenta Álvaro Morata a proposito della hit dei White Stripes. "In ritiro cantiamo tante canzoni, ma se dovessi sceglierne una direi 'Seven Nation Army'".