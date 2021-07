Finale EURO 2020: chi partecipa, quando e dove sarà? Biglietti, dove guardarla

Il Wembley Stadium di Londra ospiterà la finale di UEFA EURO 2020 domenica 11 luglio alle 21:00 CEST.

UEFA EURO 2020 si è disputato in 11 città diverse a partire dall'11 giugno 2021, ma le due semifinali e la finale si disputano a Londra.

Chi disputa la finale di EURO 2020?

A sfidarsi nella finale di domenica saranno l'Italia e la vincitrice della semifinale di mercoledì tra Inghilterra e Danimarca.

Quando sarà la finale di EURO 2020?

La finale di UEFA EURO 2020 si giocherà domenica 11 luglio 2021 alle 21:00 CET. Prima del rinvio del torneo per far fronte alla pandemia di COVID-19, la finale era prevista per il 12 luglio 2020. Wembley ospiterà inoltre le semifinali di martedì 6 e mercoledì 7 luglio.

Le città ospitanti di EURO 2020: un tour di Londra

Dove posso guardare la finale di UEFA EURO 2020?

Consulta qui l'elenco delle emittenti partner ufficiali UEFA per il torneo e degli streaming ufficiali in diretta.

Ci sono ancora biglietti disponibili per la finale di UEFA EURO 2020?

Tutte le informazioni su eventuali biglietti in vendita per le restanti gare di UEFA EURO 2020 possono essere consultate qui. Per acquistare i biglietti, è necessario essere residenti nella common travel area (Regno Unito, Irlanda, Isola di Man, Guernsey e Jersey). Per quanto riguarda le linee guida di viaggio, gli acquirenti dei biglietti hanno la responsabilità di controllare e verificare l'evolversi della situazione consultando i siti web dei governi nazionali e internazionali, in modo da avere informazioni sempre aggiornate ed accurate.

Wembley ha mai ospitato una finale in passato?

Il vecchio stadio di Wembley - che è stato demolito nel 2002 - ha ospitato la finale di EURO '96. La Germania in quell'occasione è stata incoronata campione d'Europa per la terza volta grazie al golden goal di Oliver Bierhoff contro la Repubblica Ceca.

Highlights: i gol più belli di EURO '96

Trent'anni prima, l'Inghilterra aveva vinto la Coppa del Mondo FIFA del 1966 battendo proprio a Wembley la Germania Ovest per 4-2 dopo i tempi supplementari.

Nelle competizioni per club, il Manchester United (1968) e il Liverpool (1978) hanno vinto due delle sette coppe europee che si sono giocate in quello stadio. Ci sono state due finali di UEFA Champions League a Wembley dalla sua riapertura nel 2007, con il Barcellona che ha prevalso nel 2011 e il Bayern che ha trionfato due anni dopo.

Chi ha giocato e vinto il maggior numero di finali EURO?

Germania/Germania Ovest e Spagna sono le squadre più vincenti nella storia del Campionato Europeo UEFA con tre successi a testa. La Germania ha disputato sei finali in totale; nessun altro paese ne ha giocate più di quattro.

La squadra di casa ha mai vinto una finale di EURO?

Spagna (1964), Italia (1968) e Francia (1984) hanno tutte trionfato a EURO da squadre organizzatrici, mentre in due occasioni la nazionale di casa è uscita sconfitta dalla finale: Portogallo (2004) e Francia (2016).

Highlights finale EURO 2016: Portogallo - Francia 1-0

Qual è stato il successo più ampio in una finale di EURO?

La Spagna ha battuto 4-0 l'Italia nella finale di UEFA EURO 2012 a Kiev.

Qual è stata la finale di EURO con più gol segnati?

Sono state due le finali di EURO caratterizzate da quattro gol segnati: il successo 4-0 della Spagna sull'Italia nel 2012 a Kiev e la finale del 1976 tra Germania Ovest e Cecoslovacchia a Belgrado, terminata 2-2 ai supplementari, La Cecoslovacchia si sarebbe poi imposta 5-3 ai rigori.

Chi ha vinto le finali di UEFA Champions League e di EURO nella stessa stagione?

Finora sono nove i giocatori che hanno centrato l'accoppiata Coppa dei Campioni/UEFA Champions League-EURO nello stesso anno:

1964: Luis Suárez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Olanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

Tutte le squadre ancora in corsa a UEFA EURO 2020 hanno in rosa giocatori del Chelsea, trionfatore in UEFA Champions League nel 2021.

Highlights: il Chelsea vince la UEFA Champions League 2021

Danimarca: Andreas Christensen

Inghilterra: Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount

Italia: Jorginho



Quali giocatori hanno disputato più di una finale di EURO?

In totale, sono 38 i giocatori che hanno preso parte a due finali. Cristiano Ronaldo detiene il record di 12 anni tra la prima e la seconda presenza in finale (2004 e 2016). Nessun giocatore ha mai segnato più di due gol in una finale di EURO. Fernando Torres (Spagna 2008, 2012) è l'unico giocatore ad aver segnato in due finali di EURO. Berti Vogts (Germania Ovest 1972, Germania 1996) è l'unico ad aver vinto EURO sia da calciatore che da Ct. Nel 1972 non scese però in campo.

Dove si sono giocate le finali di EURO in passato?

La finale si è giocata in 13 diversi stadi di 12 paesi differenti. La finale di UEFA EURO 2020 sarà la 16 finale di EURO.

Guarda tutti i gol delle finali EURO: 1960-2016

1960: Parc des Princes, Parigi (Francia)

1964: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (Spagna)

1968: Stadio Olimpico, Rome (Italia)

1972: Roi Baudouin, Brussels (Belgio)

1976: Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado (Jugoslavia)

1980: Stadio Olimpico, Rome (Italia)

1984: Parc des Princes, Parigi (Francia)

1988: Olympiastadion, Monaco di Baviera (Germania)

1992: Ullevi, Goteborg (Svezia)

1996: Wembley Stadium, Londra (Inghilterra)

2000: Feijenoord Stadium, Rotterdam (Olanda)

2004: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona (Portogallo)

2008: Ernst-Happel-Stadion, Vienna (Austria)

2012: NSK Olimpiyskyi, Kiev (Ucraina)

2016: Stade de France, Saint-Denis (Francia)

Chi è la mascotte?

Skillzy, un personaggio ispirato al mondo del freestyling.