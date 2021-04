Cambio di sede per alcune partite di UEFA EURO 2020  

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi in videoconferenza ed è stato informato della conferma data dalle autorità locali che tutte e quattro le partite di UEFA EURO 2020 da disputarsi a Monaco di Baviera potranno accogliere un minimo di 14.500 spettatori. Monaco è stata quindi confermata come sede ospitante degli Europei.

Il comitato ha poi deciso di riassegnare alcune delle partite di UEFA EURO 2020 come segue:

Le quattro partite inizialmente programmate a Bilbao, si giocheranno all'Estadio La Cartuja di Siviglia. Lo spostamento in questa nuova sede è supportata dalla Comunità Autonoma dell'Andalusia che ha confermato l'intenzione di permettere l'accesso degli spettatori al 30% della capienza dello stadio per tutte e tre le partite del Gruppo E e per la gara degli ottavi di finale.

In seguito alla decisione delle autorità locali, era chiaro che i tifosi non sarebbero stati in grado di assistere alle partite che si sarebbero dovute giocare lì. Pertanto, con l'assistenza della Federcalcio spagnola (RFEF), la UEFA ha proposto di spostare quelle partite in un'altra sede dello stesso paese ospitante, semplicemente per permettere ai tifosi di assistere alle partite dopo un anno in cui non hanno potuto vedere il calcio dal vivo negli stadi. Questa decisione permetterà un'atmosfera festosa per tutte le partite che si svolgeranno nella competizione nazionale di punta della UEFA.

Le tre partite del Gruppo E inizialmente previste a Dublino sono state riprogrammate allo Stadio Saint Petersburg, impianto che doveva già ospitare tre partite del Gruppo B e un quarto di finale.

L'ottavo di finale inizialmente programmato a Dublino è stato spostato allo stadio di Wembley, a Londra.

Il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha detto: “Abbiamo lavorato scrupolosamente con le federazioni ospitanti e con le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso durante le partite. Siamo davvero felici di poter garantire l'accesso ai tifosi in tutte le partite. UEFA EURO 2020 sarà una festa del calcio in tutto il continente”.

UEFA wishes to express its appreciation and gratitude to the cities of Bilbao and Dublin – both of which are considered as good venues to host future UEFA events – the national and regional governments of Spain and the Republic of Ireland, and all local stakeholders for their dedication, professionalism and efforts over the past years.

UEFA would also like to thank the Football Association of Ireland (FAI) and its dedicated staff for their excellent collaboration and hard work, and is looking forward to continuing to work with the remaining eleven host associations in delivering UEFA EURO 2020 matches.

Information for ticket buyers

Tutti i biglietti per le partite di Bilbao e Dublino verranno annullati. I possessori dei tagliandi verranno rimborsati per intero del valore nominale dei biglietti annullati.

Ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti per le partite riorganizzate a Londra, San Pietroburgo e Siviglia saranno comunicati su EURO2020.com/tickets e via email agli attuali possessori dei tagliandi.

È importante sottolineare che i possessori dei biglietti per le partite di Bilbao e Dublino riceveranno un accesso prioritario sull'ordine d'arrivo per le future finestre di vendita dei biglietti per le corrispondenti partite riorganizzate.

Per i biglietti acquistati attraverso il programma di vendita delle federazioni nazionali partecipanti, saranno applicate le regole dei rispettivi fan club.

I tifosi sono invitati a considerare attentamente le restrizioni e i requisiti di ingresso alle frontiere. È possibile consultare le informazioni dettagliate nella nostra guida ufficiale dell'evento, disponibile su EURO2020.com e sull'app UEFA EURO 2020. All'interno della nostra sezione sulle misure di contenimento COVID-19, è possibile verificare i protocolli d'accesso agli stadi e le possibili restrizioni sugli spostamenti delle varie città ospitanti.

Possessori dei biglietti Follow My Team

Considerando che non si può conoscere dove giocheranno le varie squadre nella fase a eliminazione diretta fino al completamento della fase a gironi, e di conseguenza non è possibile sapere in anticipo se saranno applicate restrizioni di viaggio, la UEFA ha deciso di annullare e rimborsare tutti i biglietti Follow My Team.

È importante sottolineare che la quota di biglietti Follow My Team per le partite della fase a eliminazione diretta rimarrà riservata ai tifosi delle squadre qualificate, che (in base alle regole dei rispettivi fan club) avranno comunque l'opportunità di acquistare i biglietti in una fase successiva se la loro squadra dovesse avanzare, ma soprattutto se le regole sugli spostamenti dovessero consentire loro di raggiungere la sede della partita con breve preavviso.