Panini presenta l'album ufficiale di UEFA EURO 2020

Gli appassionati di calcio e i collezionisti di tutto il mondo sono pronti a immergersi nell'album da 96 pagine di UEFA EURO 2020: Panini presenta la raccolta ufficiale Tournament Edition, con le figurine di tutte le 24 squadre che parteciperanno al torneo di quest'estate.

Si tratta dell'undicesimo album ufficiale dedicato al Campionato Europeo, grazie a una collaborazione tra Panini e la UEFA che prosegue fin dall'edizione del 1980 in Italia. Le squadre sono ordinate in base ai gironi del torneo, con statistiche, analisi, le rose complete e le divise aggiornate: il modo perfetto per prepararsi a un torneo ricco di emozioni. Scopri anche le nuove pagine Action!

Ogni nazionale è rappresentata da una figurina con il logo della squadra (stampata sul materiale olografico originale Panini), una foto di gruppo, 20 figurine classiche dei giocatori nel nuovo formato orizzontale e 12 giocatori "in azione".

Coca-Cola presenta l'album digitale

L'album di EURO 2020 è affiancato ancora una volta da una versione digitale, presentata da Panini e Coca-Cola. L'app dell'album digitale Panini è disponibile su CokeURL.com/Panini; con i prodotti Panini e Coca Cola puoi anche ottenere altri codici.

• La versione digitale dell'album ufficiale offre agli utenti la possibilità di collezionare 11 giocatori delle 24 squadre e di raccogliere 24 figurine Tifoso (Fan) da scambiare tramite Coca-Cola.

• Gli utenti digitali possono interagire con i collezionisti di tutto il mondo, condividere le proprie figurine e sfidare gli amici.

• Le figurine Panini cartacee sono disponibili nella maggior parte dei negozi. Alcune figurine speciali contengono codici che offrono pacchetti di figurine digitali per completare la raccolta.

• Gli utenti avranno la possibilità di accedere ad altre figurine digitali tramite i bonus pack e i codici promozionali che si trovano nelle newsletter e sui social media Coca-Cola e Panini.

• I codici speciali Coca-Cola sbloccheranno contenuti esclusivi per l'album digitale Panini. I collezionisti delle nazioni partecipanti potranno inquadrare figurine Coca-Cola esclusive per scoprire legami inaspettati tra i giocatori attraverso le figurine Rivals United di Coca-Cola.

• Chi completa l'album digitale Panini entro il 15 agosto 2021 parteciperà anche a un'estrazione a premi.