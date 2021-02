Le squadre di UEFA EURO 2020: Macedonia del Nord

Curriculum EURO

Fasi finali: 0

Miglior piazzamento EURO: N/A

UEFA EURO 2020 sarà la prima fase ufficiale alla quale la Macedonia del Nord parteciperà.

Giocatori chiave

Tutti i gol della Macedonia nel Nord verso EURO 2020

Goran Pandev (114 presenze, 36 gol)

Il capitano della Macedonia del Nord ha segnato il gol della vittoria negli spareggi contro la Georgia, consolidando ancora di più il suo status di eroe nazionale. Trascinatore ma anche calciatore instancabile dal mancino imprevedibile, il 37enne ha una grande tecnica ed è in grado di segnare ma anche di fare assist. L'attaccante del Genoa è il calciatore con più presenze e gol di sempre della sua nazionale.

Enis Bardhi (31 presenze, 5 gol)

Il centrocampista del Levante ha fiuto per i passaggi, è dotato di creatività e ha uno speciale feeling col gol, soprattutto sui calci piazzati. Secondo le statistiche è il miglior tiratore di punizioni della Liga spagnola insieme a Lionel Messi. Avendo partecipato ai Campionati Europei UEFA Under 21 nel 2017 in Polonia, Bardhi ha già esperienza in fasi finali.

Guarda il gol storico di Pandev per la Macedonia del Nord

Gol memorabili a EURO

Il primo gol della Macedonia del Nord nelle qualificazioni EURO è stato segnato il 7 settembre 1994 da Mitko Stojkovski, contro la Danimarca a Skopje; tuttavia la rete segnata al 56' da Pandev nella finale playoff contro la Georgia a Tbilisi è senza alcun dubbio la più importante nella storia calcistica della Macedonia.

Momenti memorabili

Guarda il gol di Velkovski nei play-off per la Macedonia del Nord

Da quando la Macedonia del Nord ha fatto il suo esordio nel palcoscenico internazionale con una vittoria per 4-1 sulla Slovenia, il 13 ottobre 1993 – col primo gol segnato da Zoran Boskovski – ci sono stati altri momenti indimenticabili. Il gol di Artim Šakiri direttamente da calcio d'angolo contro l'Inghilterra nelle qualificazioni a EURO 2004 è uno di questi. La vittoria per 11-1 nel 1996 sul Liechtenstein nelle qualificazioni al Mondiale FIFA è un altro.

Lo sapevi?

• Il portiere Blagoje Vidinić è stato l'unico calciatore d'origine della Macedonia del Nord ad aver giocato un EURO quando con la Jugoslavia ha affrontato l'Unione Sovietica nella prima finale assoluta degli Europei del 1960 a Parigi.

Guarda la Macedonia del Nord che canta l'inno nazionale

• L'attuale commissario tecnico, Igor Angelovski, è stato sulla panchina della Macedonia del Nord più di chiunque altro. Dopo 45 partite il suo bilancio è di V20 P10 S15.

• Angelovski è il 17esimo allenatore a sedersi sulla panchina della nazionale dal 1993 (compresi 4 allenatori ad interim). Solo quattro di loro non erano della nazione: Slobodan Santrač (SRB, 2005), Srečko Katanec (SVN, 2006–09), John Toshack (WAL, 2011–12) e Ljubinko Drulović (SRB, 2015).