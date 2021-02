Le squadre di UEFA EURO 2020: Austria

Curriculum EURO

Fasi finali precedenti: 2

EURO best: group stage (2008, 2016)

L'Austria ha una buona tradizione nella Coppa del Mondo FIFA dove può vantare un terzo posto nel 1954, ma a EURO ancora non ha mai vinto una partita. Le due precedenti fasi finali sono state deludenti, con sconfitte e pareggi nelle seconde giornate. La nazionale di Franco Foda, tuttavia, questa volta potrebbe spezzare la maledizione EURO.

Tutti i gol dell'Austria nel cammino verso EURO 2020

Giocatori chiave

David Alaba (76 presenze, 14 gol)

Schierato in un ruolo più offensivo rispetto al Bayern, Alaba ha dimostrato più volte al Ct Foda tutta la sua duttilità; la sua esperienza in partite ai massimi livelli è preziosa per l'Austria.

Marko Arnautović (87 presenze, 26 gol)

Uno dei principali problemi dell'Austria è la mancanza di concretezza sotto porta. Con l'esperto Arnautović in campo, questo problema è drasticamente ridotto.

Stefan Lainer (21 presenze, 1 gol)

Terzino destro marcatamente offensivo, Lainer ha raggiunto il suo ex allenatore del Salisburgo, Marco Rose, al Mönchengladbach, portando quel calcio spumeggiante anche nella nazionale austriaca.



Gol memorabili a EURO

Guarda il gol dell'Austria con una splendida azione personale di Schopf a EURO 2016

• L'esperienza di Ivica Vastić si è fatta sentire quando ha battuto il portiere polacco Artur Boruc su rigore nel giugno 2008, regalando all'Austria il primo gol e il primo punto EURO. A 38 anni e 257 giorni al momento del gol, è diventato il più anziano marcatore EURO.

• Dopo un ottimo cammino di qualificazione, c'era molta fiducia attorno alla nazionale austriaca in vista di EURO 2016; l'Austria alla fine ha deluso le aspettative anche se la rete del momentaneo pari di Alessandro Schöpf nella sconfitta per 2-1 con l'Islanda, per un breve periodo aveva regalato l'illusione della qualificazione agli ottavi.

Momenti memorabili

• L'unico punto dell'Austria a EURO 2016 è arrivato nello 0-0 contro i futuri campioni del Portogallo, col portiere Robert Almer autore della partita della vita contro Cristiano Ronaldo.

Statistiche

Più presenze in fasi finali

5: Martin Harnik

4: Christian Fuchs, Sebastian Prödl

Più gol in fasi finali

1: Alessandro Schöpf, Ivica Vastić

Una statistica su tutte: con altri due gol Arnautović eguaglierà il record di marcature di 15 gol EURO di Toni Polster con la nazionale austriaca (qualificazioni comprese).

Lo sapevi?

• L'Austria non vince una partita di una fase finale dalla vittoria per 2-1 sugli Stati Uniti nel Mondiale del 1990 in Italia.

• L'ultima volta che l'Austria ha superato la fase a gironi è stato nella Coppa del Mondo del 1982 in Spagna.