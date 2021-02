Le squadre di UEFA EURO 2020: Russia

Curriculum a EURO

Fasi finali precedenti: 11 (5 come URSS, 1 come CSI)

Miglior piazzamento a EURO: campione (1960)

L'Unione Sovietica del leggendario portiere Lev Yashin ha vinto il primo Campionato Europeo nel 1960 ma non è stata in grado di conquistare altri titoli. L'URSS è arrivata seconda altre tre volte, mentre la Russia allenata da Guus Hiddink ha raggiunto la semifinale del 2008 battendo l'Olanda per 3-1 ai quarti.

Giocatori chiave

Artem Dzyuba (47 presenze, 26 gol)

L'attaccante è diventato titolare della Russia solo a 27 anni. Poco dopo la Coppa del Mondo FIFA 2018, in cui ha segnato tre gol e raggiunto i quarti, ha ereditato la fascia da capitano dal portiere Igor Akinfeev, ritiratosi dalla nazionale. A 32 anni, il giocatore dello Zenit guida l'attacco della Russia contribuendo con un buon numero di gol, assist e sponde.

Mário Fernandes (25 presenze, 3 gol)

Il difensore nato in Brasile, che è alla nona stagione al CSKA Moskva e ha ottenuto la cittadinanza russa nel 2017, ha avuto subito un grande impatto sulla fascia destra. Oggi è insostituibile perché è tanto solido in difesa quanto pericoloso in attacco. Grazie a un suo gol di testa contro la Croazia ai supplementari, la Russia è approdata ai rigori ai quarti dei mondiali 2018.

Highlights finale EURO 1960: URSS - Jugoslavia 2-1

Gol memorabili a EURO

• Con la finale del 1960 sull'1-1 ai supplementari, il sovietico Viktor Ponedelnik svetta più in alto di tutti nell'area jugoslava e segna il gol che decide la prima finale di EURO.

• Dmitri Torbinski è ricordato affettuosamente dai tifosi russi per il gol ai supplementari contro l'Olanda ai quarti di finale di UEFA EURO 2008.

• La Russia esordisce a UEFA EURO 2012 con un netto 4-1 sulla Repubblica Ceca. Particolarmente spettacolare è l'ultimo gol di Roman Pavlyuchenko, che entra in area dalla sinistra, dribbla più volte un avversario e manda il pallone all'incrocio.

Momenti memorabili

• Nonostante l'esito finale per l'URSS, la finale del 1988 contro l'Olanda rimarrà nella storia per uno dei gol più spettacolari di sempre. Al 54', Marco van Basten vede arrivare un traversone dalla sinistra e calcia al volo da posizione impossibile, suggellando il 2-0 per gli Oranje.

• La vittoria del 2008 contro l'Olanda è ancora considerata uno dei migliori risultati della Russia nella sua storia. Torbinski seppellito dai compagni, il gesto del "silenzio" di Andrey Arshavin dopo il gol e le grida dei commentatori televisivi sono entrati di diritto nella cultura calcistica del paese.

• Dmitri Kirichenko segna dopo appena 67 secondi nel 2-1 della fase a gironi tra la Russia e la Grecia, che poi vincerà UEFA EURO 2004. Il suo gol rimane uno dei più veloci alla fase finale di EURO.

Highlights EURO 2008: Olanda - Russia 1-3

Statistiche

Maggior numero di presenze alla fase finale

10: Sergei Ignashevish

9: Aleksandr Anyukov

8: Igor Akinfeev, Oleksiy Mykhailychenko, Roman Pavlyuchenko, Yuri Zhirkov

Maggior numero di gol alla fase finale

4: Roman Pavlyuchenko

3: Alan Dzagoev, Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik

2: Andrey Arshavin, Oleh Protasov

Una statistica su tutte: la Russia/CSI ha partecipato sei volte alla fase finale di EURO dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma ha superato la fase a gironi una sola volta.

Lo sapevi?

• A EURO '96, la Russia ha subito tre gol contro la Repubblica Ceca, ma avrebbe potuto subirne molti di più e ha comunque strappato un 3-3. Il portiere Stanislav Cherchesov ha infatti visto il pallone colpire tre pali e una traversa. Nessuna squadra è mai stata salvata dai legni più di quattro volte in una gara della fase finale di EURO.

• Cherchesov, attuale Ct della Russia, ha collezionato otto presenze con l'USSR, due con la CSI e 39 con la Russia.

• Alan Dzagoev ha segnato tre gol a UEFA EURO 2012 ed è stato capocannoniere del torneo insieme ad altri cinque giocatori.