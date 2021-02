Le squadre di UEFA EURO 2020: Belgio

Curriculum EURO

Fasi finali precedenti: 5

Miglior piazzamento EURO: finale (1980)

Il Belgio ha partecipato a cinque sole fasi finali, ma alla sua seconda partecipazione ha sfiorato la vittoria della coppa perdendo solo contro la Germania dell'Ovest nella finale del 1980. I Red Devils erano considerati tra i favoriti nel 2016, ma la loro corsa si è fermata contro la sorpresa Galles nei quarti di finale. La 'generazione d'oro' del Belgio si presenterà alla fase finale di questa estate nuovamente come una favorita alla vittoria finale.

Giocatori chiave

Eden Hazard (106 presenze, 32 gol)

Il capitano e uomo simbolo del Belgio. La sua leadership ed esperienza sono fondamentali per questa squadra, per non parlare della sua tecnica sopraffina e della sua capacità di decidere la partita in qualsiasi momento.

Kevin De Bruyne (78 presenze, 20 gol)

Probabilmente uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento. Le statistiche non mentono. Il Belgio ha vinto 57 delle 78 partite in cui De Bruyne ha giocato. Il fantasista belga inoltre con la propria nazionale ha fatto 37 assist e 20 gol.

Romelu Lukaku (89 presenze, 57 gol)

Miglior marcatore di tutti i tempi del Belgio - record che dovrebbe resistere una generazione o forse più. Possiede tecnica e forza fisica in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Potrebbe essere l'uomo giusto per condurre il Belgio al titolo.



Gol memorabili a EURO

• Il rigore di René Vandereycken contro la Germania Ovest nella finale del 1980 alla fine non è bastato al Belgio per portare a casa il titolo, ma per un breve lasso di tempo ha permesso a un'intera nazione di sognare.

• Il gol del vantaggio di Bart Goor contro la Svezia a Bruxelles a UEFA EURO 2000 sarà sempre ricordato con orgoglio. Quella è stata la prima rete di un torneo (co-)organizzato dal Belgio per la prima volta nella sua storia.

• Il Belgio ha poi perso 3-1, ma il gol iniziale di Radja Nainggolan contro il Galles nei quarti di finale del 2016 ha fatto sognare gli uomini di Marc Wilmots.

Momenti memorabili

• Il cammino sino alla finale del 1980 rimane un momento indelebile nella storia del calcio belga.

• Il 4-0 sull'Ungheria agli ottavi di UEFA EURO 2016 è stata la vittoria più larga di sempre del Belgio a una fase finale EURO.

• Dopo la vittoria contro la Svezia nella prima partita, il Belgio perde 2-0 contro l'Italia nella fase a gironi del 2000. In virtù di quel risultato i belgi devono battere la Turchia per passare il turno. Nell'ultima gara il Belgio viene battuto 2-0 ed è persino costretto a schierare in porta sul finale il difensore Eric Deflandre per l'espulsione di Filip De Wilde.

Statistiche

Più presenze in fasi finali

7: Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff, René Vandereycken

6: Erwin Vandenbergh

Più gol in fasi finali

2: Jan Ceulemans, Romelu Lukaku, Radja Nainggolan

Una statistica su tutte: Lukaku è già ottavo nella classifica dei calciatori con più presenze di sempre nella nazionale belga, e a EURO avrà appena 28 anni.

Lo sapevi?

• Nove dei 22 gol del Belgio nelle fasi finali EURO sono stati segnati nell'ultima mezz'ora; sei negli ultimi 15 minuti.

• Il Belgio non aveva mai segnato più di quattro gol in una fase finale EURO prima di metterne a segno nove nel 2016.