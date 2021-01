Le squadre di UEFA EURO 2020: Finlandia

Curriculum a EURO

Fasi finali precedenti: 0

Miglior piazzamento a EURO: N/D

UEFA EURO 2020 sarà il primo torneo internazionale disputato dalla Finlandia.



Giocatori chiave

Tutti i gol della Finlandia verso EURO 2020

Teemu Pukki (87 presenze, 27 gol)

Pukki è il giocatore su cui tutti i tifosi della Finlandia fanno affidamento quando servono gol, e spesso non vengono delusi. L'attaccante del Norwich City, che ha superato i 30 anni, è diventato molto più di un semplice finalizzatore ed è uno degli ingranaggi fondamentali di una squadra spiccatamente offensiva.



Lukas Hradecky (64 presenze)

Hradecky è il portiere titolare della Finlandia da molti anni. L'estremo difensore del Bayer Leverkusen non è solo affidabile, ma è anche capace di parate che possono cambiare una partita. Dotato di grandi riflessi e abile con la palla ai piedi, Hradecky ha la tecnica, l'esperienza e l'autorità per comandare la difesa.

Gol memorabili a EURO

Highlights: Finlandia - Liechtenstein 3-0

L'attaccante Jasse Tuominen ha segnato il suo primo e finora unico gol in nazionale nella decisiva gara di qualificazione contro il Liechtenstein a novembre 2019. La sua rete non rimarrà nella storia per la sua bellezza, ma poche sono state importante come questa per il calcio finlandese.

Momenti memorabili

Anche se la qualificazione a EURO 2020 resta il momento più importante di sempre per la sua importanza, alcuni tifosi ricorderanno la gara di qualificazione a EURO tra Finlandia e Belgio del 5 giugno 2007, interrotta da un gufo reale che è rimasto appollaiato sulla traversa per alcuni minuti. I finlandesi hanno poi vinto 2-0 e da quel giorno vengono soprannominati "gufi".

Lo sapevi?

Guarda la freddezza di Pukki sotto porta con la Finlandia

•

• Dieci dei 16 gol della Finlandia nelle qualificazioni a EURO 2020 sono stati segnati da Pukki.

• La Finlandia non vinceva nelle qualificazioni europee da 18 partite (tre edizioni) prima di battere la Grecia per 3-0 a maggio 1976.

• In totale, il Ct finlandese Markku Kanerva, il vice Mika Nurmela e il portiere Antti Niemi hanno collezionato 197 presenze in nazionale.