I capitani di ogni squadra in tutte le edizioni di EURO

Finora, il Campionato Europeo UEFA è stato vinto da 14 capitani diversi (solo Iker Casillas ci è riuscito due volte).

Sette, inoltre, hanno guidato la loro nazione sia da capitano che da allenatore:

Morten Olsen (Danimarca – capitano: 1984, 1988; allenatore: 2004)

Kevin Keegan (Inghilterra – capitano: 1980; allenatore: 2000)

Didier Deschamps (Francia – capitano: 1996, 2000; allenatore: 2016)

Michel Platini (Francia – capitano: 1984; allenatore: 1992)

Rudi Völler (Germania – capitano: 1992; allenatore: 2004)

Franz Beckenbauer (Germania – capitano: 1972, 1976; allenatore: 1988)

Dino Zoff (Italia – capitano: 1980; allenatore: 2004)

UEFA elenca tutti i giocatori che hanno capitanato la loro squadra alla fase finale.

I gol più belli di EURO 1960

Cecoslovacchia: Ladislav Novák

Francia: Robert Jonquet

Unione Sovietica: Igor Netto

Jugoslavia: Bora Kostić

Danimarca: Ole Madsen

Ungheria: Ferenc Bene

Unione Sovietica: Valentin Ivanov

Spagna: Ferran Olivella

Highlights: i gol più belli di EURO 1968

Inghilterra: Bobby Moore

Italia: Giacinto Facchetti

Unione Sovietica: Albert Shesternev

Jugoslavia: Mirsad Farzlagić

Belgio: Paul Van Himst

Ungheria: Ferenc Bene

Unione Sovietica: Murtaz Khurtsilava

Germania Ovest: Franz Beckenbauer

Highlights: i gol più belli di EURO 1976

Cecoslovacchia: Anton Ondruš

Olanda: Johan Cruyff

Germania Ovest: Franz Beckenbauer

Jugoslavia: Jovan Aćimović

Belgio: Julien Cools

Cecoslovacchia: Anton Ondruš

Inghilterra: Kevin Keegan

Grecia: Giorgos Koudas

Italia: Dino Zoff

Olanda: Ruud Krol

Spagna: Juan Asensi

Germania Ovest: Bernard Dietz

Highlights: i gol più belli di EURO 1984

Belgio: Jan Ceulemans

Danimarca: Morten Olsen

Francia: Michel Platini

Portogallo: Manuel Bento

Romania: Costică Ştefănescu

Spagna: Luis Arconada

Germania Ovest: Karl-Heinz Rummenigge

Jugoslavia: Velimir Zajec

Guarda i gol più belli di EURO '88

Danimarca: Morten Olsen

Inghilterra: Bryan Robson

Italia: Alessandro Altobelli*

Olanda: Ruud Gullit

Repubblica d'Irlanda: Frank Stapleton

Spagna: José Antonio Camacho

Germania Ovest: Lothar Matthäus

Unione Sovietica: Rinat Dasayev

*Giuseppe Bergomi ha capitanato l'Italia in tutte e quattro le partite poiché Altobelli è partito dalla panchina

Highlights: i gol più belli di EURO '92

CSI: Oleksiy Mykhailychenko

Danimarca: Lars Olsen

Inghilterra: Gary Lineker

Francia: Manuel Amoros

Germania: Rudi Völler*

Olanda: Ruud Gullit

Scozia: Richard Gough

Svezia: Jonas Thern

*Andreas Brehme ha rilevato la fascia da capitano da Völler, che si è infortunato alla prima partita e ha saltato il resto del torneo

I gol più belli di EURO '96

Bulgaria: Borislav Mihaylov

Croazia: Zvonimir Boban

Repubblica Ceca: Václav Němeček

Danimarca: Michael Laudrup

Inghilterra: Tony Adams

Francia: Didier Deschamps

Germania: Jürgen Klinsmann

Italia: Paolo Maldini

Olanda: Danny Blind

Portogallo: Vítor Baía

Romania: Gheorghe Hagi

Russia: Viktor Onopko

Scozia: Gary McAllister

Spagna: Andoni Zubizarreta

Svizzera: Alain Geiger

Turchia: Oğuz Çetin

Highlights: i gol più belli di EURO 2000

Belgio: Lorenzo Staelens

Repubblica Ceca: Jiří Němec

Danimarca: Peter Schmeichel

Inghilterra: Alan Shearer

Francia: Didier Deschamps

Germania: Oliver Bierhoff

Italia: Paolo Maldini

Olanda: Frank de Boer

Norvegia: Henning Berg

Portogallo: Vítor Baía

Romania: Gheorghe Hagi

Slovenia: Darko Milanič

Spagna: Fernando Hierro

Svezia: Patrik Andersson

Turchia: Ogün Temizkanoğlu

Jugoslavia: Dragan Stojković

I gol più belli di EURO 2004

Bulgaria: Stiliyan Petrov

Croazia: Boris Živković

Repubblica Ceca: Pavel Nedvěd

Danimarca: René Henriksen

Inghilterra: David Beckham

Francia: Marcel Desailly

Germania: Oliver Kahn

Grecia: Theodoros Zagorakis

Italia: Fabio Cannavaro

Lettonia: Vitālijs Astafjevs

Olanda: Frank de Boer

Portogallo: Fernando Couto

Russia: Aleksei Smertin

Spagna: Raúl González

Svezia: Johan Mjällby

Svizzera: Jörg Stiel

Highlights: i gol più belli di EURO 2008

Austria: Andreas Ivanschitz

Croazia: Niko Kovač

Repubblica Ceca: Tomáš Ujfaluši

Francia: Lilian Thuram

Germania: Michael Ballack

Grecia: Angelos Basinas

Italia: Alessandro Del Piero*

Olanda: Edwin van der Sar

Polonia: Maciej Żurawski

Portogallo: Nuno Gomes

Romania: Cristian Chivu

Russia: Sergei Semak

Spagna: Iker Casillas

Svezia: Freddie Ljungberg

Svizzera: Alexander Frei

Turchia: Emre Belözoğlu

*Fabio Cannavaro, che doveva essere il capitano, si è infortunato poco prima del torneo

I gol più belli di UEFA EURO 2012

Croazia: Darijo Srna

Repubblica Ceca: Tomáš Rosický

Danimarca: Daniel Agger

Inghilterra: Steven Gerrard

Francia: Hugo Lloris

Germania: Philipp Lahm

Grecia: Giorgos Karagounis

Italia: Gianluigi Buffon

Olanda: Mark van Bommel

Polonia: Jakub Błaszczykowski

Portogallo: Cristiano Ronaldo

Repubblica d'Irlanda: Robbie Keane

Russia: Andrey Arshavin

Spagna: Iker Casillas

Svezia: Zlatan Ibrahimović

Ucraina: Andriy Shevchenko

Albania: Lorik Cana

Austria: Christian Fuchs

Belgio: Eden Hazard

Croazia: Darijo Srna

Repubblica Ceca: Tomáš Rosický

Inghilterra: Wayne Rooney

Francia: Hugo Lloris

Germania: Bastian Schweinsteiger

Ungheria: Balázs Dzsudzsák

Islanda: Aron Gunnarsson

Italia: Gianluigi Buffon

Irlanda del Nord: Steven Davis

Polonia: Robert Lewandowski

Portogallo: Cristiano Ronaldo

Repubblica d'Irlanda: Robbie Keane

Romania: Vlad Chiricheş

Russia: Roman Shirokov

Slovacchia: Martin Škrtel

Spagna: Sergio Ramos

Svezia: Zlatan Ibrahimović

Svizzera: Stephan Lichtsteiner

Turchia: Arda Turan

Ucraina: Anatoliy Tymoshchuk*

Galles: Ashley Williams

*l'unica presenza di Tymoshchuk con l'Ucraina è stata entrando dalla panchina nei minuti di recupero dell'ultima partita del girone; Vyacheslav Shevchuk (per le prime due partite) e Ruslan Rotan (per la terza (sono stati i capitani designati in sua assenza)