Le stelle della Grecia ricordano il trionfo a sorpresa a EURO 2004

Sono passati 16 anni dal giorno di uno dei più grandi shock nella storia del calcio, quando una Grecia quotata 150 a 1 ha ribaltato tutti i pronostici vincendo incredibilmente UEFA EURO 2004.

Per celebrare l'anniversario di quel trionfo abbiamo sfogliato l'album dei ricordi col capitano Giorgos Karagounis, col portiere Antonis Nikopolidis e col capocannoniere della squadra, Angelos Charisteas.

Fase a gironi

Grecia - Portogallo 2-1

(Karagounis 7', Basinas 51'rig.; Ronaldo 90'+3')

12 giugno, Porto

Karagounis: il nostro obiettivo principale per il torneo era quello di divertirci. Eravamo tutti alla prima esperienza in una fase finale: dall'allenatore ai giocatori. Avevamo vinto le qualificazioni passando come primi davanti la Spagna, quindi meritavamo quel posto e adesso volevamo divertirci. È stata una festa! Non eravamo del tutto degli outsider perché siamo arrivati a EURO imbattuti da 15 partite.

Grecia - Spagna 1-1

(Charisteas 66', Morientes 28')

16 giugno, Porto

Angelos Charisteas e Antonios Nikopolidis al triplice fischio finale contro la Spagna AFP via Getty Images

Nikopolidis: Un anno prima li avevamo battuti a Saragozza quindi sapevano di cosa eravamo capaci. Dicevano "se li sottovalutiamo, ci puniranno". Ci conoscevano, sapevano che sarebbe stata dura. Ecco perché per noi è stata la partita più dura del torneo.

Grecia - Russia 1-2

(Vryzas 43'; Kirichenko 2', Bulykin 17')

20 giugno, Faro-Loule

Karagounis: la Russia non aveva nulla da perdere, era già fuori; all'improvviso tutta la pressione è ricaduta su di noi, specialmente dopo i loro due gol.

Fortunatamente abbiamo segnato un gol e ci siamo qualificati. È stata la sconfitta più dolce della nostra carriera.

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale: Grecia - Francia 1-0

(Charisteas 65')

25 giugno, Lisbona

Nikopolidis: non avevamo nessuna pressione addosso e abbiamo provato a fare del nostro meglio – come ha detto Otto Rehhagel quel giorno, “Se dovremo cadere, allora cadremo con onore come i greci". Alla fine però non solo abbiamo evitato di cadere ma abbiamo anche vinto e ci siamo qualificati. Quella partita è stata la svolta. In quel momento abbiamo realizzato che saremmo potuti arrivare sino alla fine.

L'esultanza di Angelos Charisteas per il gol alla Francia Getty Images

Semifinale: Grecia - Repubblica Ceca 1–0

(Dellas 105'+1')

1 luglio, Lisbona

Karagounis: era una squadra in gran forma. Avevano vinto tutte e quattro le partite - l'unica a esserci riuscita.

E poi di nuovo contro il Portogallo - come ci aveva predetto il manager dell'hotel dove alloggiavamo... e che avevamo preso per pazzo.

Finale: Grecia - Portogallo 1-0

(Charisteas 57')

4 luglio, Lisbona

Charisteas: Alcuni sogni li tieni per te e non ne parli mai. Il mio sogno quando ho iniziato a giocare a calcio era di segnare un gol in una finale EURO perché la prima partita che ho visto in televisione è stata la finale del 1988, con quel gol di Van Basten. E dopo 57 minuti l'ho realizzato.

Al gol abbiamo avuto la sensazione che non avremmo potuto perdere. Abbiamo fatto sacrifici a tutto campo indipendentemente dai ruoli. A volte dovevo marcare Cristiano [Ronaldo], altre partire in contropiede. Per realizzare un miracolo sportivo del genere occorrono grandi sacrifici

Eravamo una famiglia, una squadra. Mettevamo il collettivo al di sopra dell'individuo; ognuno giocava per la patria, per la squadra, non per se stesso. Ci rispettavamo tutti e avevamo tanto amore per quello che facevamo. Avevamo un allenatore che ha portato un'ottima filosofia e ha organizzato molto bene la squadra. Se metti insieme tutti questi ingredienti ottieni una ricetta vincente.

Il rientro in patria da campioni

Charisteas: Nello spogliatoio dopo la partita eravamo tutti in mutande, festeggiavamo e ci versavamo lo spumante addosso. Poi ci hanno detto che fuori dalla porta c'era il Primo Ministro [Konstantinos] Karamanlis con sua moglie dietro la porta. Mezza squadra era nuda e l'altra mezza si affannava per mettersi qualcosa addosso.

Re Otto e la squadra al rientro in patria AFP via Getty Images

Ricordo che siamo entrati nel pullman festeggiando con cori e canti. Ho una foto di me, Traianos Dellas e Kostas Katsouranis nella piscina dell'hotel con i vestiti ancora addosso. Andavamo in giro, spruzzando acqua e cantando canzoni. Le nostre famiglie erano con noi. Cantavamo e ci prendevamo in giro... Era una sensazione unica.

Ancora oggi, dopo 16 anni, ogni giorno da dieci a venti passanti mi parlano dell'EURO oppure mi siedo a prendere un caffè da qualche parte e c'è qualcuno accanto a me che mi dice: "Angelos, mi ricordo quel 4 luglio...".