Classifica assist EURO: la guida completa

In 286 partite dei Campionati Europei UEFA sono stati segnati 687 gol in 15 edizioni. A finire sotto i riflettori sono sempre gli autori dei gol ma la storia non può dimenticare coloro che hanno fornito gli assist. Per questo motivo, UEFA.com rende omaggio agli autori degli ultimi passaggi: gli assistman EURO.

Più assist

7 Karel Poborský (Repubblica Ceca)

6 Cristiano Ronaldo (Portogallo)

5 David Beckham (Inghilterra)

5 Arjen Robben (Olanda)

5 Luís Figo (Portogallo)

5 Cesc Fàbregas (Spagna)

5 Bastian Schweinstiger (Germania)

Aaron Ramsey (Galles), Eden Hazard (Belgio), João Moutinho (Portogallo), Mesut Özil (Germania) e Nani (Portogallo) sono tra gli 11 calciatori a quota quattro assist EURO.

Più assist: fase a eliminazione diretta

3 Rainer Bonhof (Germania Ovest)

3 Xavi Hernández (Spagna)

I tre assist EURO di Xavi sono stati fatti tutti in finale: nel 2008 e 2012.

Più assist: fase a gironi

5 David Beckham (Inghilterra)

5 Karel Poborský (Repubblica Ceca)

Più combinazioni assist/gol

3 Ljubinko Drulović/Savo Miloševic (Jugoslavia)

3 Dennis Bergkamp/Patrick Kluivert (Olanda)

La coppia spagnola David Silva/Cesc Fàbregas ha messo a segno quattro gol EURO, con ognuno autore di due assist per l'altro.

Miglior percentuale assist per partite (3 assist minimo)

3 in 2 Rainer Bonhof (Germania Ovest)

4 in 4 Ljubinko Drulović (Jugoslavia)

4 in 5 Aaron Ramsey (Galles)

4 in 5 Eden Hazard (Belgio)

3 in 4 Eren Derdiyok (Svizzera)

3 in 4 Ihor Belanovs (URSS)

Rainer Bonhof in semifinale contro la Jugoslavia Icon Sport via Getty Images

Più assist in un'edizione

4 Ljubinko Drulović, Jugoslavia (2000)

4 Karel Poborský, Repubblica Ceca (2004)

4 Eden Hazard, Belgio (2016)

4 Aaron Ramsey, Galles (2016)



Più assist in una partita

3 Hamit Altıntop, Turchia - Repubblica Ceca (2008)

Hamit ha fatto una tripletta di assist col destro nell'arco di 15 minuti nella vittoria in rimonta allo scadere della Turchia dopo essere stata sotto per 2-0.

Assist in più edizioni

3 Jürgen Klinsmann, Germania (1988, 1992, 1996)

3 Luís Figo, Portogallo (1996, 2000, 2004)

3 Nani, Portogallo (2008, 2012, 2016)

3 João Moutinho, Portogallo (2008, 2012, 2016)

3 Cesc Fàbregas, Spagna (2008, 2012, 2016)

3 Bastian Schweinsteiger, Germania (2004, 2008, 2012)

3 Cristiano Ronaldo, Portogallo (2004, 2008, 2016)



Assistman più giovane

18 anni e 116 giorni Enzo Scifo, Belgio - Jugoslavia (1984)

Assistman più anziano

37 anni e 23 giorni Arnold Mühren, Olanda vs URSS (1988)

Più assist per nazione (2 minimo)

Belgio Eden Hazard (4)

Croazia Danijel Pranjić, Darijo Srna, Ivan Perišić (2)

Repubblica Ceca Karel Poborský (7)

Danimarca Michael Laudrup (3)

Inghilterra David Beckham (5)

Francia Jean Tigana (3), Youri Djorkaeff (3)

Germania Bastian Schweinstiger (5)

Grecia Vasilios Tsiartas (2)

Islanda Kári Árnason (2)

Italia Andrea Pirlo, Demetrio Albertini (2)

Olanda Arjen Robben (5)

Polonia Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki (2)

Portogallo Cristiano Ronaldo (6)

Russia Andrey Arshavin (4)

Serbia Ljubinko Drulović* (4)

Spagna Cesc Fàbregas (5)

Svezia Anders Limpar, Henrik Larsson, Martin Dahlin, Sebastian Larsson, Zlatan Ibrahimović (2)

Svizzera Eren Derdiyok (3)

Turchia Hamit Altıntop (3)

Ucraina Ihor Belanovs (3)

Galles Aaron Ramsey (4)

*per la Jugoslavia

**per l'URSS

Più assist per edizione (2 minimo)

1960 –

1964 Igor Chislenko, URSS (2)

1968 –

1972 Gunter Netzer, Germania Ovest (2)

1976 Rainer Bonhof, Germania Ovest (3)

1980 Antonin Panenka, Cecoslovacchia; Bernd Schuster, Germania Ovest (2)

1984 Jean Tigana, Francia (3)

1988 Ihor Belanovs, URSS(3)

1992 Brian Laudrup, Danimarca; Fleming Povlsen, Danimarca; Frank Rijkaard, Olanda; Martin Dahlin, Svezia; Ronald Koeman, Olanda; Thomas Hassler, Germania (2)

1996 Youri Djorkaeff, Francia (3)

2000 Ljubinko Drulović, Jugoslavia (4)

2004 Karel Poborský, Repubblica Ceca (4)

2008 Hamit Altıntop, Turchia; Wesley Sneijder, Olanda; Cesc Fàbregas, Spagna (3)

2012 Steven Gerrard, Inghilterra; Andrey Arshavin, Russia; Mesut Özil, Germania; David Silva, Spagna (3)

2016 Eden Hazard, Belgio; Aaron Ramsey, Galles (4)