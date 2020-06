Accadde oggi a EURO: 19 giugno

Olanda - Repubblica Ceca 2-3

(Bouma 4', Van Nistelrooy 19'; Koller 23', Baroš 71', Šmicer 88')

Fase a gironi 2004, Aveiro

In una delle più emozionanti partite nella storia della competizione, la Repubblica Ceca rimonta dal 2-0 vincendo a due minuti dalla fine grazie alla rete di Vladimír Šmicer dopo l'espulsione dell'olandese John Heitinga.

La Squadra di Dick Advocaat aveva il controllo totale della gara dopo appena 20 minuti grazie alle reti di Wilfred Bouma e Ruud van Nistelrooy. La Repubblica Ceca accorcia le distanze subito dopo con Jan Koller ma sul finale la partita si accende. Milan Baroš al 71' segna il gol del pari ma dopo l'espulsione di Heitinga, i cechi segnano il gol del KO con Šmicer.

"Sul 2-0 ci siamo detti che non avevamo niente da perdere, quindi abbiamo iniziato ad aprirci di più - ha commentato Šmicer, entrato nell'intervallo -. Il mister Karel Brückner non ha avuto paura di giocare con quattro attaccanti contro l'Olanda: non solo è stato un genio, ma è stato anche coraggioso. Quando riguardo la partita mi viene la pelle d'oca".

