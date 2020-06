Le gare inaugurali a EURO: primi gol, risultati, marcatori

1960: Francia - Jugoslavia 4-5



Vincent 12', Heutte 43' e 62', Wisniewski 53'; Galić 11', Žanetić 55', Knez 75', Jerković 78' e 79'

Parc des Princes, Parigi

Primo gol: il gol a inizio partita di Milan Galić contro i padroni di casa della Francia a Parigi, dà il via al torneo del 1960. Il vantaggio della Jugoslavia, tuttavia, dura appena 60 secondi prima del pari dei transalpini.

1964: Spagna - Ungheria 2-1, dts

Pereda 35', Amancio 112'; Bene 84'

Estádio Santiago Bernabéu, Madrid

Primo gol: Jesús María Pereda segna per La Roja dopo 35 minuti dall'inizio della semifinale di Madrid. Il centrocampista spagnolo elogia i suoi compagni per 'aver lavorato bene come squadra'. Presto sarebbe diventato campione d'Europa.

1968: Italia - Unione Sovietica 0-0 (vince l'Italia col lancio della monetina)

Stadio San Paolo, Napoli

Primo gol: il primo gol del torneo non viene segnato a Napoli ma nella partita di Firenze tra Jugoslavia e Inghilterra, con l'esterno jugoslavo Dragan Džajić in gol a quattro minuti dalla fine.

1972: Belgio - Germania Ovest 1-2

Polleunis 83'; Müller 24' e 71'

Bosuilstadion, Anversa



Primo gol: imbeccato dal cross alto di Günter Netzer in area, l'asso della Germania Ovest, Gerd Müller, svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa beffa il portiere belga che viene scavalcato dal pallone.

1976: Cecoslovacchia - Olanda 3-1, dts

Ondruš 19', Nehoda 114', Veselý 118'; Ondruš 73' aut.

Stadion Maksimir, Zagabria



Jugoslavia - Germania Ovest 2-4, dts

Popivoda 19', Džajić 30'; Flohe 64', Müller 82', 115' e 119'

Stadion Rajko Mitić, Belgrado



Primo gol: le due semifinali iniziano nello stesso orario e il primo gol di entrambe le partite viene segnato al 19': Anton Ondruš per la Cecoslovacchia e Danilo Popivoda per la Jugoslavia.

1980: Cecoslovacchia - Germania Ovest 0-1

Rummenigge 57'

Stadio Olimpico, Roma



Primo gol: Karl-Heinze Rummenigge della Germania Ovest si lancia sul cross di Hansi Müller segnando di testa il gol che decide la partita in favore della nazionale tedesca.

1984: Francia - Danimarca 1-0

Platini 78'

Parc des Princes, Parigi

Primo gol: il forcing della Francia viene premiato sul finale della gara quando i danesi sbagliano un rinvio e il pallone finisce sui piedi di Michel Platini che dal limite dell'area non sbaglia con la complicità di una deviazione.

1988: Germania Ovest - Italia 1-1

Brehme 55'; Mancini 52'

Rheinstadion, Düsseldorf



Primo gol: il primo gol di Roberto Mancini con la maglia azzurra arriva alla sua 14esima presenza. L'attaccante italiano raccoglie un cross dalla destra dentro l'area piccola e di prima segna sul palo opposto al portiere.

1992: Svezia - Francia 1-1

Eriksson 24'; Papin 58'

Råsunda Stadium, Solna

Primo gol: dopo essersi smarcato in area, il centrale svedese Jan Eriksson impatta con forza di testa il corner di Anders Limpar, portando in vantaggio la Svezia.

1996: Inghilterra - Svizzera 1-1

Shearer 23'; Türkyilmaz 83'rig.

Wembley Stadium, Londra



Primo gol: Alan Shearer intercetta il filtrante di Paul Ince portando l'Inghilterra in vantaggio - ponendo fine a 21 mesi di digiuno di gol con la nazionale.

2000: Belgio - Svezia 2-1

Goor 43', Mpenza 46'; Mjällby 53'

King Baudouin Stadium, Bruxelles

Primo gol: l'azione personale di Bart Goor porta in vantaggio i Red Devils. L'esterno belga recupera un suo stesso passaggio errato, superando in velocità i difensori svedesi e segnando con un potente tiro basso dal limite dell'area.

2004: Portogallo - Grecia 1-2

Ronaldo 90'+3'; Karagounis 7', Basinas 51'rig.

Estádio do Dragão, Porto



Primo gol: Giorgios Karagounis sorprende i padroni di casa del Portogallo dopo appena sette minuti. Il centrocampista greco raccoglie un rilancio errato e trafigge Ricardo da 25 metri.

2008: Svizzera - Repubblica Ceca 0-1

Svĕrkoš 71'

St.Jakob-Park, Basilea

Primo gol: Václav Svĕrkoš - entrato nel secondo tempo - raccoglie un rilancio di testa e deposita il pallone all'angolino con un preciso tiro basso che non lascia scampo al portiere svizzero.

2012: Polonia - Grecia 1-1

Lewandowski 17'; Salpingidis 51'

Stadion Narodowy, Varsavia

Primo gol: imbeccato dal un cross dalla destra di Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski di testa porta in vantaggio la Polonia. Una gioia 'inimmaginabile' ha descritto il primo gol della fase finale davanti il proprio pubblico.

2016: Francia - Romania 2-1

Giroud 57', Payet 89'; Stancu 65'rig.

Stade de France, Saint-Denis

Primo gol: il centravanti Olivier Giroud salta più in alto di tutti battendo il portiere rumeno su un cross millimetrico di Dimitri Payet.