Segnare in più EURO: Ronaldo in testa

Non molti calciatori hanno giocato due EURO; meno ancora sono riusciti a segnare in due di questi tornei dalla cadenza quadriennale. UEFA.com vi racconta numeri e statistiche, come quella che riguarda l'unico calciatore ad aver segnato su punizione in due EURO (piccolo indizio: è francese), oppure quello che ha segnato i suoi quattro gol nella fase finale sempre nella stessa data ma a quattro anni di distanza (è tedesco), e l'attaccante che è andato in gol in quattro diversi Europei (è portoghese).

Più fasi finali EURO con gol

4 Cristiano Ronaldo, Portugal (2004, 2008, 2012, 2016)

Ronaldo ha segnato due gol a EURO 2004, uno nel 2008, tre nel 2012 e altri tre nel 2016, superando così i sette calciatori che erano riusciti a segnare in tre diversi EURO (vedi la classifica in fondo all'articolo). Il portoghese, inoltre, è l'unico calciatore ad aver fatto almeno tre gol in più Europei.

Stessa combinazione assist/gol in due EURO

Cesc Fàbregas/David Silva, Spagna (1 nel 2008, 1 nel 2012)

David Silva/Fernando Torres, Spagna (1 nel 2008, 1 nel 2012)

Xavi Hernández/Fernando Torres, Spagna (1 nel 2008, 1 nel 2012)

Nani/Hélder Postiga, Portogallo (1 nel 2008, 1 nel 2012)

Bastian Schweinsteiger/Michael Ballack, Germania (1 nel 2004, 1 nel 2008)

Dennis Bergkamp/Patrick Kluivert, Olanda (1 nel 1996, 2 nel 2000)

Cristiano Ronaldo/Ricardo Quaresma, Portogallo (1 nel 2008, 1 nel 2016)

Karel Poborský/Vladimír Šmicer, Repubblica Ceca (1 nel 2000, 1 nel 2004)

Entrambi gli assist di Xavi per Torres sono stati fatti in finale!

Rigori trasformati in due EURO

Alan Shearer, Inghilterra - Olanda (1996), Romania (2000)

Zinédine Zidane, France - Portogallo (2000), Inghilterra (2004)

Entrambi i rigori trasformati da Shearer sono stati guadagnati da Paul Ince.

Punizioni segnate in due EURO

Zinédine Zidane, Francia - Spagna (2000), Inghilterra (2004)

Gol alle stesse squadre in EURO diversi

Angelos Charisteas, Grecia - Spagna (2004, 2008)

Youri Djorkaeff, Francia - Spagna (1996, 2000)

Zdeněk Nehoda, Cecoslovacchia - Olanda (1976, 1980)

Cristiano Ronaldo, Portogallo - Olanda (2004, 2012)

Cristiano Ronaldo, Portogallo - Repubblica Ceca (2008, 2012)

Alan Shearer, Inghilterra - Germania (1996, 2000)

Ronaldo ha raggiunto il record di nove gol nella fase finale ma il portoghese ha segnato contro cinque diversi avversari: Grecia, Olanda (3), Repubblica Ceca (2), Ungheria (2) e Galles.

In gol nella stessa data

10/06 Cesc Fàbregas, Spagna - Russia (2008), Italia (2012)

13/06 Robin van Persie, Olanda - Francia (2008), Germania (2012)

14/06 Fernando Torres, Spagna - Svezia (2008), Repubblica d'Irlanda (2012)

17/06 Rudi Völler, Germania Ovest - Romania (1984), Spagna (1988)

19/06 Vladimír Šmicer, Repubblica Ceca - Russia (1996), Olanda (2004)

19/06 Henrik Larsson, Svezia - Italia (2000), Francia (2012)

Tutti e quattro i gol EURO di Völler sono stati segnati il 17 giugno! Esattamente 12 anni invece separano il primo e l'ultimo gol EURO di Larsson con la Svezia; ciò significa che è arrivato a un passo da un altro record.

Maggiore distanza tra il primo e l'ultimo gol EURO

12 anni e 24 giorni Cristiano Ronaldo

Ronaldo aveva appena 19 anni quando ha segnato nella gara d'apertura persa contro la Grecia a EURO 2004; 12 anni dopo, il suo colpo di testa contro il Galles è valso un posto nella finale di EURO 2016.

Gol in due finali

Fernando Torres, Spagna - Germania (2008), Italia (2012)