Accadde oggi a EURO: 25 giugno

Olanda - URSS 2-0

(Gullit 32', Van Basten 54')

Finale 1988, Monaco di Baviera

I Campionati Europei UEFA del 1988 finiscono come erano cominciati, ovvero con la sfida tra Unione Sovietica e Olanda, ma questa volta Marco van Basten si assicura che la partita non si concluda con la vittoria dell'URSS come nella fase a gironi.

Van Basten viene lasciato in panchina nella sconfitta per 1-0 della prima giornata, ma subito dopo diventa il protagonista indiscusso e trascinatore degli Orange.

Prima il suo colpo di testa che sfida le leggi della fisica per il vantaggio di Ruud Gullit, e poi quel gol al volo da posizione impossibile che entra nella leggenda. L'Olanda vince 2-0 e porta a casa il tanto atteso primo titolo a livello internazionale.

Clicca qui per saperne di più

Altre partite EURO del 25 giugno

2000, quarti di finale: Spagna - Francia 1-2

2000, quarti di finale: Olanda - Jugoslavia 6-1

2004, quarti di finale: Francia - Grecia 0-1

2008, semifinale: Germania - Turchia 3-2

2016, ottavi di finale: Svizzera - Polonia 1-1, vince Polonia 5-4 ai rigori

2016, ottavi di finale: Galles - Irlanda del Nord 1-0

2016, ottavi di finale: Croazia - Portogallo 0-1 (dts)