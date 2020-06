Accadde oggi a EURO: 14 giugno

Svezia - Bulgaria 5-0

(Ljungberg 32', Larsson 57' e 58', Ibrahimović 78'rig., Allbäck 90'+1')

Fase a gironi 2004, Lisbona

La Svezia vince la sua terza partita appena in una fase finale dei Campionati Europei UEFA grazie a due bei gol di Henrik Larsson e alle reti di Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimović e Marcus Allbäck che abbattono la Bulgaria a Lisbona.

È un ritorno da favola quello di Larsson in nazionale. Lo svedese segna due gol in due minuti prima dell'ora di gioco e blinda la vittoria contro una intraprendente Bulgaria. Passata in vantaggio con Ljungberg nel primo tempo, la Svezia raddoppia con uno spettacolare colpo di testa al volo di Larsson su cross dalla sinistra di Erik Edman.

Qualche secondo dopo, il cross basso di Anders Svensson dalla destra non viene intercettato dal portiere Zdravko Zdravkov, e Larsson in scivolata colpisce di prima depositando la palla in rete. A 12 minuti dalla fine, Ibrahimović segna il 4-0 dal dischetto dopo un fallo su Ljungberg, e nei minuti di recupero Allbäck raccoglie il pallonetto di Larsson a scavalcare la difesa per la rete del 5-0 definitivo.

Clicca qui per saperne di più

Altre partite EURO del 14 giugno

1972, semifinale: Belgio - Germania Ovest 1-2

1972, semifinale: Ungheria - URSS 0-1

1980, fase a gironi: Germania Ovest - Olanda 3-2

1980, fase a gironi: Grecia - Cecoslovacchia 1-3

1984, fase a gironi: Germania Ovest - Portogallo 0-0

1984, fase a gironi: Romania - Spagna 1-1

1988, fase a gironi: Germania Ovest - Danimarca 2-0

1988, fase a gironi: Italia - Spagna 1-0

1992, fase a gironi: Francia - Inghilterra 0-0

1992, fase a gironi: Svezia - Danimarca 1-0

1996, fase a gironi: Portogallo - Turchia 1-0

1996, fase a gironi: Repubblica Ceca - Italia 2-1

2000, fase a gironi : Italia - Belgio 2-0

2004, fase a gironi: Danimarca - Italia 0-0

2004, fase a gironi: Svezia - Bulgaria 5-0

2008, fase a gironi: Svezia - Spagna 1-2

2008, fase a gironi: Grecia - Russia 0-1

2012, fase a gironi: Italia - Croazia 1-1

2012, fase a gironi: Spagna - Repubblica d'Irlanda 4-0

2016, fase a gironi: Austria - Ungheria 0-2

2016, fase a gironi: Portogallo - Islanda 1-1