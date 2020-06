Accadde oggi a EURO: 21 giugno

Jugoslavia - Spagna 3-4

(Milošević 30', Govedarica 50', Komljenović 75'; Alfonso Pérez 38' e 90', Munitis 51' Mendieta 90'rig.)

Fase a gironi 2000, Bruges

La Spagna si rende protagonista di una rimonta clamorosa nel Gruppo C staccando il pass per i quarti di finale di UEFA EURO 2000 grazie a una indimenticabile prestazione. La Jugoslavia può comunque sorridere perché si qualifica nonostante la sconfitta.

Per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, la Spagna deve vincere e ci riesce nei minuti di recupero dopo essere stata in superiorità numerica per mezz'ora in seguito all'espulsione di Slaviša Jokanović al 63'.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights EURO 2000: Jugoslavia - Spagna 3-4

Gli spagnoli completano la rimonta con Gaizka Mendieta che dal dischetto non sbaglia dopo il fallo in area su Abelardo.

Clicca qui per saperne di più

Altre partite EURO del 21 giugno

1964, finale primo posto: Spagna - USSR 2-1

1980, finale terzo posto: Cecoslovacchia - Italia 1-1, vittoria cechi 9-8 ai rigori

1988, semifinale: Germania Ovest - Olanda 1-2

1992, semifinale: Svezia - Germania 2-3

2000, fase a gironi: Slovenia - Norvegia 0-0

2000, fase a gironi: Danimarca - Repubblica Ceca 0-2

2000, fase a gironi: Francia - Olanda 2-3

2004, fase a gironi: Croazia - Inghilterra 2-4

2004, fase a gironi: Svizzera - Francia 1-3

2008, quarti di finale: Olanda - Russia 1-3 (dts)

2012, quarti di finale: Repubblica Ceca - Portogallo 0-1

2016, fase a gironi: Irlanda del Nord - Germania 0-1

2016, fase a gironi: Ucraina - Polonia 0-1

2016, fase a gironi: Repubblica Ceca - Turchia 0-2

2016, fase a gironi: Croazia - Spagna 2-1