Accadde oggi a EURO: 12 giugno

Francia - Danimarca 1-0

(Platini 78')

Fase a gironi 1984, Parigi

A dodici minuti dalla fine, il pubblico parigino può finalmente esultare per il gol della Francia contro la Danimarca.

I padroni di casa dell'edizione del 1984 difendono il vantaggio di Michel Platini vincendo di misura al Parc des Princes. Platini viene imbrigliato da Klaus Berggreen per gran parte della gara ma il numero 10 francese riesce ugualmente a trovare lo spazio per concludere a rete e battere Ole Qvist complice una leggera deviazione di testa di un difensore danese.

Highlights: Guarda i nove gol di Platini a EURO 1984

Un inizio deludente per i danesi, che avevano già subito un duro colpo poco prima dell'intervallo, quando il loro trascinatore, Allan Simonsen - calciatore europeo dell'anno nel 1977 - è costretto a uscire per una frattura alla gamba in uno scontro con Yvon Le Roux.

