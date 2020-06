Accadde oggi a EURO: 18 giugno

Italia - Svezia 1-1

(Cassano 37'; Ibrahimović 85')

Fase a gironi 2004, Oporto

Grazie a un gol di Ibrahimović nel finale, la Svezia acciuffa il pareggio contro l'Italia e rimane in vetta al Gruppo C per miglior differenza reti rispetto alla Danimarca.

Antonio Cassano apre le marcature nel primo tempo in una gara dominata prevalentemente dall'Italia, ma la Svezia reagisce nel secondo tempo. Su un passaggio filtrante di Henrik Larsson, il subentrato Mattias Jonson costringe Gianluigi Buffon a un prodigioso intervento. Il forcing svedese dà i suoi frutti a 5' dal termine, quando Ibrahimović arpiona di tacco in mischia e scavalca Christian Vieri sulla linea, mandando il pallone all'incrocio.

