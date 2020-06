Accadde oggi a EURO: 16 giugno

Austria - Germania 0-1

(Ballack 49')

Fase a gironi 2008, Vienna

Il capitano Michael Ballack porta la Germania ai quarti di UEFA EURO 2008 con un potente calcio di punizione contro l'Austria a Vienna.

Per scavalcare i tedeschi e conquistare il secondo posto nel Gruppo B, l'Austria deve vincere, impresa che non le riesce dal 1986. La squadra di casa domina nel possesso palla ma paga la poca concretezza in fase offensiva: al 49', Ballack decide l'incontro trasformando un calcio di punizione.

