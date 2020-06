Accadde oggi a EURO: 6 luglio

Portogallo - Galles 2-0

(Ronaldo 50', Nani 53')

Semifinale 2016, Lione

Cristiano Ronaldo segna un gol e realizza un assist, regalando il biglietto per la finale di UEFA EURO 2016 al Portogallo.



A Lione, il Galles è forse superiore per 50 minuti, con varie incursioni di Gareth Bale che mettono in difficoltà la difesa portoghese nel primo tempo. Nella ripresa, però, sale in cattedra Ronaldo, che apre le marcature di testa e segna il nono gol al torneo, eguagliando il record. Pochi minuti dopo, il portoghese fa partire un potente rasoterra che Nani deve solo deviare in rete.

Clicca qui per saperne di più

Altre partite giocate il 6 luglio a EURO

Semifinale 1960: Cecoslovacchia - URSS 0-3

Semifinale 1960: Francia - Jugoslavia 4-5