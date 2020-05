Cinque motivi per guardare la fase finale di eEURO

Perché è in diretta!

Gli ultimi due mesi ci hanno permesso di riguardare le sfide più epiche del passato, come le classiche di UEFA.com, ma diciamoci la verità: niente è come lo sport in diretta e il brivido dell'ignoto. Altrimenti, come si spiega che molti di noi hanno passato tempo a vedere gente che palleggiava con un rotolo di carta igienica? La fase finale di eEURO prevede fino a 18 ore di e-football in diretta per due giorni, e senza massacrare alcun rotolo!

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights eEURO 2020: chi sarà incoronato campione?

Perché puoi fare il tifo per la tua squadra

UEFA EURO 2020 è stato rinviato di 12 mesi, ma anche agli e-calciatori serve il tuo sostegno. La tua squadra non si è qualificata? Allora, che ne dici di prendere una cittadinanza onoraria per un weekend? Ad esempio, puoi tifare per il piccolo Lussemburgo (che ha una popolazione di appena 600.000 abitanti). Oppure, indossare i colori della tua squadra di club. I giocatori che partecipano alla fase finale militano infatti in squadre di e-football come Manchester United, Bayern, Galatasaray, Monaco, Schalke, Nantes, Celtic, Verona, Genoa, Empoli, OFK Beograd e Göztepe.



Perché puoi imparare dai più bravi

Quale modo migliore di perfezionarti che imparare dagli esperti? I partecipanti a eEURO sono il meglio del meglio e sono stati selezionati dalla rispettiva federazione o facevano già parte della loro nazionale di efootball. Ruba il mestiere ai più grandi e poi esercitati da solo!

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights eEURO 2020: highlights qualificazioni

Perché è per tutti

Tra i giocatori della fase finale ci sono semplici appassionati ma anche e-calciatori professionisti del Bayern, persone che lavorano nell'automotive, un sistemista, un archeologo, un portiere di futsal e un giocatore convocato nella nazionale croata di calcio. Il finlandese Jussi Aalto (eliminato) soffre di artrogriposi multipla congenita, una patologia delle articolazioni che lo costringe in sedia a rotelle. "Per ovvi motivi non posso fare sport normali - commenta -, ma ho trovato un ottimo sostituto". Forse puoi trovarlo anche tu.

Per provare qualcosa di diverso

Hai già finito Fortnite? Sei stanco di cucinare? Hai fatto tutti i lavori di casa o i compiti immaginabili? Allora, cogli l'opportunità di rilassarti e gustarti qualcosa di completamente diverso: guarda i grandi numeri sul campo, emozionati con grandi gol e immergiti in uno spettacolo totale: ti sorprenderà!