Fase finale di UEFA eEURO 2020: guida completa

Che cos'è UEFA eEURO 2020?

È il più importante torneo di e-football per nazionali, con la partecipazione di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA. Il torneo ha un format simile a UEFA EURO 2020 e prevede una fase di qualificazione seguita da una fase finale. Si gioca esclusivamente a Konami Pro Evolution Soccer 2020 (PES 20) su Playstation 4.

Quando è in programma la fase finale?

La fase finale si disputa virtualmente il 23 e il 24 maggio. Le partite inizieranno alle 12:30 CEST di sabato e alle 11:00 CEST di domenica.

Dove posso guardare le partite?

Puoi guardarle su UEFA.com o sul canale YouTube della UEFA.

Chi partecipa alla fase finale?

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina

Germania

Romania

Spagna



Gruppo B

Danimarca

Italia

Serbia

Turchia

Gruppo C

Croazia

Lussemburgo

Montenegro

Olanda

Gruppo D

Austria

Francia

Grecia

Israele

Come funziona?

Sei comodo? La fase finale inizia con una fase a gironi un po' diversa dalle solite, che prevedono una sfida fra tutte le squadre. A UEFA eEURO 2020, ogni girone inizia con due partite. Quindi, le due vincitrici si affrontano tra loro e chi vince si qualifica come prima classificata (con un parziale di 2-0); anche le due squadre sconfitte si affrontano tra loro e quella che perde viene eliminata. La vincitrice tra le squadre sconfitte va allo spareggio contro la squadra sconfitta tra le due vincenti: chi vince va ai quarti di finale come seconda classificata (con un parziale di 2-1). Sei ancora confuso? Il grafico dovrebbe aiutarti.

Funzionamento della fase a gironi

Quindi, il torneo diventa più semplice e prosegue a eliminazione diretta. Le quattro vincitrici dei gironi vengono sorteggiate contro la seconda di un altro girone. Ogni sfida fino alla finale è al meglio delle tre partite, mentre la finale è al meglio delle cinque. Tutti gli incontri sono disputati uno contro uno.

Cosa mi sono perso finora?

La fase di qualificazione si è svolta dal 9 al 30 marzo. Un sorteggio ha suddiviso le 55 squadre in 10 gironi da quattro o cinque e ognuna ha giocato due partite (uno contro uno) contro le altre del girone. I punti totalizzati nelle due partite sono stati sommati nella classifica del girone. Le 10 vincitrici dei gironi si sono qualificate direttamente alla fase finale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights eEURO 2020: highlights qualificazioni

Le 10 seconde classificate si sono sfidate in un torneo di spareggio per determinare le altre sei qualificate alla fase finale. Un sorteggio le ha suddivise in due gironi da cinque e le prime tre classificate di ogni girone hanno raggiunto la fase finale.

Guarda alcune partite selezionate:



Giornata 1

Giornata 2

Giornata 3

Giornata 4

Giornata 5

Giornata 6

Cosa si aggiudicano i vincitori?

Un totale di 100.000 euro sarà ripartito tra tutte le squadre della fase finale, compresi 40.000 euro per i vincitori.