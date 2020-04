Spareggi UEFA eEURO 2020: tutto ciò da sapere

Chi si è qualificato?

Austria

Croazia

Danimarca

Montenegro

Spagna

Turchia

Come funzionava?

La fase a gironi di qualificazione si è svolta in quattro giorni a marzo, con le dieci vincitrici dei gironi che hanno staccato il pass per la fase finale di maggio. Le dieci seconde dei gironi hanno disputato gli spareggi negli ultimi due lunedì di aprile (20 e 27).



Le squadre sono state suddivise in due gironi da cinque che si sono affrontate tra di loro due volte con partite 'in casa e in trasferta'. Ciascun incontro consisteva in due partite uno contro uno col risultato complessivo che ha determinato la vincente. Le prime tre di ciascun girone si sono qualificate alla fase finale di maggio.

Chi ha partecipato agli spareggi?

Gruppo 1 spareggi

Austria, Croazia, Finlandia, Montenegro, Portogallo

Gruppo 2 spareggi

Danimarca, Kazakistan, Lituania, Spagna, Turchia

Spareggi

Prima giornata spareggi

Gruppo 1

20/04: Croazia - Portogallo 5-4

20/04: Finlandia - Montenegro 3-2

20/04: Austria - Portogallo 1-2

20/04: Finlandia - Croazia 2-3

20/04: Austria - Finlandia 2-1

20/04: Montenegro - Croazia 4-3

20/04: Finlandia - Portogallo 1-6

20/04: Austria - Montenegro 3-3

20/04: Montenegro - Portogallo 5-2

20/04: Austria - Croazia 3-2

Gruppo 2

20/04: Kazakistan - Spagna 3-6

20/04: Lituania - Danimarca 2-3

20/04: Turchia - Danimarca 0-4

20/04: Kazakistan - Lituania 2-5

20/04: Lituania - Turchia 3-6

20/04: Spagna - Danimarca 4-2

20/04: Kazakistan - Turchia 4-4

20/04: Lituania - Spagna 1-6

20/04: Kazakistan - Danimarca 2-4

20/04: Spagna - Turchia 4-4

La classifica degli spareggi

Seconda giornata spareggi

Gruppo 1

27/04: Portogallo - Austria 2-2

27/04: Croazia - Finlandia 4-6

27/04: Portogallo - Finlandia 4-3

27/04: Montenegro - Austria 3-4

27/04: Finlandia - Austria 2-5

27/04: Croazia - Montenegro 2-3

27/04: Portogallo - Croazia 3-3

27/04: Montenegro - Finlandia 3-1

27/04: Portogallo - Montenegro 2-2

27/04: Croazia - Austria 5-2

Gruppo 2

27/04: Turchia - Spagna 4-5

27/04: Lituania - Kazakistan 3-5

27/04: Turchia - Lituania 5-2

27/04: Danimarca - Spagna 3-5

27/04: Spagna - Kazakistan 10-1

27/04: Danimarca - Turchia 5-2

27/04: Turchia - Kazakistan 3-2

27/04: Danimarca - Lituania 2-3

27/04: Danimarca - Kazakistan 6-2

27/04: Spagna - Lituania 7-1

Come posso guardare le partite?

Alcune partite sono state trasmesse qui

Spareggi Giornata 1:

Spareggi giornata 2:

Come funziona la fase finale?

La fase finale consiste in un torneo online che si giocherà il 23 e 24 maggio. Le 16 squadre verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone si qualificheranno ai quarti di finale.