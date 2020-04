Classiche EURO: Olanda - Inghilterra 1-4

L'Inghilterra gioca EURO '96 davanti al suo pubblico, ma è in questa gara che l'attesa diventa semplicemente delirio.



Contesto

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Grandi gol dell'Inghilterra a EURO

Entrambe le squadre hanno quattro punti dopo le prime due partite del Gruppo A e possono accontentarsi di un pareggio per arrivare ai quarti. L'Inghilterra è reduce da un 1-1 contro la Svizzera e un 2-0 sulla Scozia, mentre l'Olanda arriva da uno 0-0 contro gli scozzesi e un 2-0 sugli elvetici.

I protagonisti

Alan Shearer : dopo 12 presenze e zero gol in nazionale, l'attaccante del Blackburn si sblocca contro la Svizzera e finisce il torneo da capocannoniere con cinque reti. Poco dopo EURO '96 passa al suo amato Newcastle United per una cifra record a livello mondiale.

: dopo 12 presenze e zero gol in nazionale, l'attaccante del Blackburn si sblocca contro la Svizzera e finisce il torneo da capocannoniere con cinque reti. Poco dopo EURO '96 passa al suo amato Newcastle United per una cifra record a livello mondiale. Teddy Sheringham : con Shearer, l'attaccante del Tottenham forma una coppia letale che tutti chiamano "SAS". La loro intesa tocca l'apice proprio contro l'Olanda.

: con Shearer, l'attaccante del Tottenham forma una coppia letale che tutti chiamano "SAS". La loro intesa tocca l'apice proprio contro l'Olanda. Paul Gascoigne: giocatore simbolo di generazione, "Gazza" è esuberante in campo e fuori e spesso sembra gettare alle ortiche il suo talento. Uno dei momenti più famosi della sua carriera è il gol (e la successiva esultanza) contro la Scozia, a pochi giorni dalla sfida contro l'Olanda.

La cronaca

In breve, l'Inghilterra offre una prestazione come non se ne vedevano da anni. Con i tifosi sempre più esaltati partita dopo partita, e soprattutto dopo questa, l'undici di Terry Venables naviga sulla cresta dell'onda.

L'Inghilterra va in vantaggio nel primo tempo con un rigore trasformato da Shearer, ma sono i devastanti 12 minuti del secondo tempo che vengono ricordati ancora oggi. Sheringham firma il raddoppio di testa, poi contribuisce al 3-0 di Shearer e sigla il quarto gol in ribattuta. Gli olandesi si consolano solo con una rete di Patrick Kluivert nel finale e arrivano secondi per un soffio.

Reazioni a caldo

Terry Venables, Ct Inghilterra: “Ora posso dormire tranquillo. Questa vittoria premia tutti gli anni di duro lavoro, preparazione e preoccupazioni. Sono molto orgoglioso perché battere l'Olanda così vuol dire molto per me”.

Alan Shearer, attaccante Inghilterra: "È la miglior partita che abbia mai giocato in nazionale".

The Guardian: "La partita rimarrà negli annali come una delle più belle di sempre dell'Inghilterra".

Sempre quella sera...

Con un gol di Ally McCoist, la Scozia batte la Svizzera e ha la possibilità di qualificarsi grazie al secondo posto nel Gruppo A. Gli scozzesi, però, vengono condannati per differenza reti dal gol di Kluivert contro l'Inghilterra.

E poi?

L'Inghilterra batte la Spagna ai rigori ai quarti ma perde ai rigori contro i futuri campioni della Germania in semifinale, esattamente come a Italia '90. Anche gli olandesi escono ai rigori dopo uno 0-0 contro la Francia ai quarti.