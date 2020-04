Spareggi eEURO: in diretta streaming lunedì

Il più grande torneo di e-football per nazioni è iniziato, con 55 federazioni squadre impegnate nelle qualificazioni a UEFA eEURO 2020.

La fase a gironi, disputata i quattro lunedì di marzo, ha decretato le prime 10 squadre partecipanti alla fase finale di eEURO. Le altre sei squadre saranno decise dagli spareggi, che saranno trasmessi in diretta in questa pagina il 20 e il 27 aprile dalle 17:15 CET.

Chi si è qualificato?

Bosnia-Erzegovina

Francia

Germania

Grecia

Israele

Italia

Lussemburgo

Olanda

Romania

Serbia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Gruppo 1 spareggi eEURO 2020: Austria, Montenegro, Finlandia, Croazia, Portogallo

Chi partecipa agli spareggi?

Gruppo 1: Austria, Croazia, Finlandia, Montenegro, Portogallo

Gruppo 2: Danimarca, Kazakistan, Lituania, Spagna, Turchia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Gruppo 2 spareggi eEURO 2020: Danimarca, Kazakistan, Lituania, Spagna, Turchia

Come funzionano le qualificazioni

Fase di qualificazione a gironi: le 55 nazioni in gioco sono state suddivise, tramite un sorteggio tenuto a gennaio, in 10 gironi per la fase di qualificazione online. Le squadre composte da una persona ciascuna si affronteranno due volte (in "casa" e "in trasferta") e il punteggio complessivo determinerà la vincitrice. Le gare di qualificazione sono state disputate nei quattro lunedì di marzo. Le 10 vincitrici dei gironi si sono qualificate direttamente alla fase finale.

Spareggi di qualificazione: le 10 seconde classificate disputeranno un torneo di spareggio a maggio (in due giornate) per determinare le ultime sei partecipanti alla fase finale. Le squadre saranno suddivise in due gironi da cinque e si affronteranno due volte (in "casa" e "in trasferta") in modalità uno contro uno; il punteggio complessivo determinerà la vincitrice. Le prime tre classificate di ogni girone vanno alla fase finale.

Konami, partner ufficiale del videogioco di EURO, ha appena pubblicato l'ultimo aggiornamento del videogioco ufficiale di UEFA EURO 2020. In questo aggiornamento di eFootball PES 2020 ha inserito le 55 nazioni partecipanti.

Calendario di eEURO

Fase di qualificazione a gironi

9 marzo: prima giornata gruppi A–E

16 marzo: prima giornata gruppi F–J

23 marzo: seconda giornata gruppi A–E

30 marzo:Seconda giornata gruppi F–J

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights eEURO 2020: highlights qualificazioni

Fase a gironi di spareggio

20 aprile: prima giornata

27 aprile: seconda giornata

Fase finale

23 e 24 maggio

Dove guardarlo

Visita la pagina dei risultati e partite per vedere quali gare verranno trasmesse in streaming.

Come funziona la fase finale

La fase finale si disputerà con un torneo online il 23 e 24 maggio. Le 16 squadre verranno sorteggiate in quattro gironi da quattro e le prime due classificate accederanno ai quarti.

Che cosa si vince?

È previsto un premio in denaro complessivo di 100.000 dollari tra tutte le squadre partecipanti ai quarti, di cui 40.000 dollari per la vincitrice del torneo.