Qualificazioni per UEFA eEURO 2020 in corso

Il più grande torneo di e-football per nazioni è iniziato: le 55 federazioni affiliate alla UEFA si preparano infatti per le qualificazioni a UEFA eEURO 2020.

Nei prossimi quattro lunedì saranno decise le prime 10 squadre partecipanti alla fase finale di eEURO, in programma a luglio, mentre gli spareggi a maggio determineranno le altre sei squadre qualificate.

Come funzionano le qualificazioni

Le 55 squadre che partecipano alle qualificazioni sono state suddivise in 10 gironi con un sorteggio a gennaio. Le squadre si affronteranno due volte (in "casa" e "in trasferta") in formato uno contro uno e il punteggio complessivo determinerà la vincitrice. Le qualificazioni si disputeranno i quattro lunedì di marzo.

Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la fase finale a 16 squadre. Le 10 seconde classificate disputeranno un torneo di spareggio a maggio (in due giornate) per determinare le ultime sei partecipanti alla fase finale.

Konami, partner ufficiale di EURO, ha appena pubblicato l'ultimo aggiornamento del videogioco PES 2020 inserendo le 55 nazioni partecipanti.

Calendario di eEURO

Fase di qualificazione a gironi

9 marzo: prima giornata gruppi A–E

16 marzo: prima giornata gruppi F–J

23 marzo: seconda giornata gruppi A–E

30 marzo:Seconda giornata gruppi F–J

Spareggi

4 maggio: prima giornata

11 maggio: seconda giornata

Fase finale

10 e 11 luglio

Dove guardarlo

La UEFA trasmette in diretta alcune partite sul suo canale YouTube ufficiale: si inizia lunedì 9 marzo alle 17 con lo streaming della sfida inaugurale tra Inghilterra e Serbia.

Come funziona la fase finale

L'evento live incoronerà la squadra vincitrice di UEFA eEURO 2020 e si terrà a Londra il 9 e il 10 luglio, tra le semifinali e la finale di UEFA EURO 2020.

Le 16 squadre partecipanti alla fase finale formeranno quattro gironi da quattro e le prime due classificate accederanno ai quarti. Le partite dei gironi si disputeranno in gara unica nel formato due contro due.

La fase a eliminazione diretta sarà sia in formato uno contro uno che due contro due, al meglio delle tre gare, mentre la finale sarà al meglio delle cinque.

Che cosa si vince?

È previsto un premio in denaro complessivo di 100.000 dollari per le squadre partecipanti ai quarti, compresi 40.000 dollari per la vincitrice del torneo. Inoltre, i vincitori riceveranno i biglietti per la finale di UEFA EURO 2020 del giorno dopo a Londra.