Dove guardare UEFA EURO 2020: emittenti TV partner, dirette streaming

Le partite di UEFA EURO 2020 saranno trasmesse in tutto il mondo grazie alle emittenti partner ufficiali della UEFA.

I tifosi potranno scegliere come seguire il torneo grazie alle emittenti partner che garantiranno la trasmissione delle partite in diretta e in differita nonché sintesi complete e copertura in digitale.

Di seguito le emittenti partner locali di UEFA EURO 2020. Controlla i palinsesti delle emittenti per tutti i dettagli sulle partite.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche.

Afghanistan: Sony/1TV

Albania: RTSH/SuperSport

Algeria: beIN Sports

Samoa Americane: ESPN/Univision

Andorra: TF1/Mediaset Spain/M6/beIN Sports

Anguilla: ESPN

Angola: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Antigua e Barbuda: ESPN

Argentina: Direct TV/TNT Sports Argentina

Armenia: Armenia TV CJSC

Aruba: ESPN/NOS/Direct TV

Australia: Optus

Austria: ORF/OE24

Azerbaigian: AzTV/Public TV Azerbaijan

Bahamas: ESPN

Bahrain: beIN Sports

Bangladesh: Sony

Barbados: ESPN

Bielorussia: Belarus TV

Belgio: VRT/RTBF

Benin: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/Canal 3 Television

Bermuda: ESPN

Butan: Sony

Bolivia: Tigo Bolivia/Direct TV

Bonaire: Direct TV/NOS/ESPN

Bosnia-Erzegovina: Nova BH/Sportklub

Botswana: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Brasile: Globosat/SporTV

Isole Vergini britanniche: ESPN

Bulgaria: BNT/Nova

Burkina Faso: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/BF1

Burundi: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Cambogia: CTN

Camerun: Star Times/SuperSport/Canal 2 International

Canada: Bell Media/TVA Sports

Capo Verde: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/RTC

Isole Cayman: ESPN

Repubblica Centrale Africana: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/TVCA

Chad: beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Cile: Direct TV/TNT Sports Chile

Cina: CCTV/Super Sports

Colombia: Win Sports/Direct TV

Comoros: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/ORTC

Repubblica del Congo: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Costa Rica: Teletica Canal 7/Repretel TV/SKY México

Croazia: HRT/Sportklub

Cuba: ESPN

Curaçao: Direct TV/NOS/ESPN

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: Republic Česká televize

Danimarca: DKDR/NENT Group Denmark

Repubblica Democratica del Congo: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Gibuti: beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Dominica: ESPN

Repubblica Dominicana: SKY Mexico

Ecuador: Direct TV

Egitto: beIN Sports

El Salvador: SKY México/Sociedad YSU TV Canal 4

Guinea Equatoriale: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Eritrea: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Estonia: ERR

Etiopia: Star Times/SuperSport

Isole Falkland: ESPN

Isole Faroe: NENT Group Denmark

Fiji: Digicel/FBC

Finlandia: YLE

Francia: M6/TF1

Guyana Francese: Direct TV/ESPN/M6/TF1

Polinesia Francese: Digicel/M6/TF1

Terre australi e antartiche francesi: M6/TF1

Gabon: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Gambia: Star Times/SuperSport

Georgia: GPB

Germania: ARD/ZDF/MagentaTV

Ghana: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Grecia: Antenna TV

Groenlandia: NENT Group Denmark

Grenada: ESPN

Guadalupa: Direct TV/ESPN/M6/TF1

Guam: ESPN/Univision

Guatemala: RT Guatemala/SKY Mexico

Guinea: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Guinea Bissau: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Guyana: Direct TV/ESPN

Haiti: ESPN

Honduras: SKY Mexico

Hong Kong SAR: PCCW

Ungheria: MTVA

Islanda: Stod 2 Sport

India e subcontinente indiano: Sony

Indonesia: MNC/Mola TV/RCTI

Iran: beIN Sports

Iraq: beIN Sports

Irlanda: RTÉ

Israele: Reshet/Charlton

Italia: RAI/Sky Italia

Costa d'Avorio: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Jamaica: ESPN

Giappone: WOWOW

Giordania: beIN Sports

Kazakistan: Saran

Kenya: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/KTN

Kiribati: Digicel

Kosovo: RTK/DigitAlb

Kuwait: beIN Sports

Kyrgyzstan: Saran

Lettonia: TV3 Sport Latvia

Libano: beIN Sports

Lesotho: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Liberia: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Libia: beIN Sports

Lituania: LNK

Macau SAR: TDM

Madagascar: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Malawi: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Malesia e Sultanato del Brunei: RTM Malaysia/Astro Sports Malaysia

Maldive: Sony

Mali: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Malta: PBS

Isole Marianne: ESPN/Univision

Martinica: M6/TF1/ESPN/Direct TV

Mauritania: beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Mauritius: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Mayotte: Canal+ Afrique/Star Times/M6/TF1

Messico: Televisa/SKY México

Midway: ESPN/Univision

Moldavia: GMG

Montecarlo: M6/TF1

Mongolia: Unitel

Montenegro: Sportklub

Montserrat: ESPN

Marocco: beIN Sports

Mozambico: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Namibia: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Nauru: Digicel

Nepal: Sony

Olanda: NOS

Nevis: ESPN

Nuova Caledonia: M6/TF1

Nuova Zelanda: Sky New Zealand

Nicaragua: SKY Mexico

Niger: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/ORTN

Nigeria: Top Sports/NTA/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/Silverbird TV/ONTV

Niue: Digicel

Macedonia del Nord: Sportklub

Norvegia: NRK/TV2

Oman: beIN Sports

Pakistan: Sony

Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): beIN Sports

Panama: SKY Mexico

Papua Nuova Guinea: Digicel

Paraguay: Tigo Paraguay/Direct TV

Perù: Direct TV

Polonia: TVP

Portogallo: Sport TV Portugal

Puerto Rico: ESPN/Univision

Qatar: beIN Sports

Réunion: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/M6

Romania: ProTV

Federazione russa: Channel One/Match TV/RTR

Ruanda: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Saba: ESPN/Direct TV/NOS

San Marino: RAI/Sky Italia

São Tomé e Príncipe: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Arabia Saudita: beIN Sports

Senegal: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/L'Obs TV

Serbia: Nova S/Sportklub

Seychelle: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Sierra Leone: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Slovacchia: RTV Slovakia

Slovenia: Sport TV/Sportklub

Isole Solomon: Digicel

Somalia: beIN Sports/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Sud Africa: SuperSport/

Sudan del Sud: beIN Sports/Star Times/SuperSport

Spagna: Mediaset Spain

Sri Lanka: Sony

St Barts: ESPN/Direct TV/M6/TF1

St Christopher: ESPN

St Eustatius: ESPN/Direct TV/NOS

St Helena e Ascension: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

St Kitts: ESPN

St Lucia: ESPN

St Martin: ESPN/Direct TV/NOS/M6/TF1

St Pierre and Miquelon: ESPN/Direct TV/M6/TF1

St Vincent e Grenadines: ESPN

Africa Sub-Sahariana: Star Times

Sudan: beIN Sports/Star Times/SuperSport

Suriname: ESPN/Direct TV/Canal+ Afrique

Swaziland: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Svezia: SVT/TV4

Svizzera: SRG

Siria: beIN Sports

Tahiti: Digicel

Taiwan/Taipei Cinese: Eleven Sports

Tagikistan: Saran

Tanzania: Azam Media Ltd/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Thailandia: True visions, NBT, Army-TV5

Timor Leste: ETO

Togo: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique/TVT

Tokelau: Digicel

Tonga: Digicel

Tortola: ESPN

Trinidad e Tobago: ESPN

Tunisia: beIN Sports

Turchia: TRT

Turkmenistan: Saran

Isole Turks e Caicos: ESPN

Tuvalu: Digicel

Uganda: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Ucraina: Media Group Ukraine

Emirati Arabi Uniti: beIN Sports

Regno Unito: BBC/ITV

Stati Uniti d'America: ESPN/Univision

Uruguay: Direct TV

Isole Vergini americane: ESPN/Univision

Uzbekistan: Saran

Vanuatu: Digicel

Città del Vaticano: RAI/Sky Italia

Venezuela: Direct TV

Vietnam: VTV Vietnam

Wallis e Futuna: M6/TF1

Sahara Occidentale: beIN Sports

Yemen: beIN Sports

Zambia: Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

Zimbabwe: ZBC/Star Times/SuperSport/Canal+ Afrique

In aereo: Sport 24 - IMG