Gol alla fase finale EURO: tutte le statistiche

In 15 fasi finali del Campionato Europeo UEFA sono stati realizzati 687 gol in totale.

Gol e traguardi

Guarda tutti i gol di tutte le fasi finali di EURO: 1960-2016

1: Milan Galić (Jugoslavia) contro Francia (6 luglio 1960, semifinale, Parigi)

100: Alain Giresse (Francia) contro Belgio (16 giugno 1984, fase a gironi, Nantes)

200: Kim Vilfort (Danimarca) contro Germania (26 giugno 1992, finale, Göteborg)

300: Zlatko Zahovič (Slovenia) contro Spagna (18 giugno 2000, fase a gironi, Amsterdam)

400: Thierry Henry (Francia) contro Svizzera (21 giugno 2004, fase a gironi, Coimbra)

500: Xavi Hernández (Spagna) contro Russia (26 giugno 2008, semifinale, Vienna)

600: Nani (Portogallo) contro Islanda (14 giugno 2016, fase a gironi, Saint-Etienne)

687: Éder (Portogallo) contro Francia (10 luglio 2016, finale, Saint-Denis)

Squadre più prolifiche

72 Germania Ovest/Germania

62 Francia

57 Olanda

55 Spagna

49 Portogallo

Migliori marcatori

9 Michel Platini (Francia 1984)

9 Cristiano Ronaldo (Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016)

7 Alan Shearer (Inghilterra 1996, 2000)

6 Nuno Gomes (Portogallo 2000, 2004, 2008), Antoine Griezmann (Francia 2016), Thierry Henry (Francia 2000, 2004, 2008), Zlatan Ibrahimović (Svezia 2004, 2008, 2012), Patrick Kluivert (Olanda 1996, 2000), Wayne Rooney (Inghilterra 2004, 2012, 2016), Ruud van Nistelrooy (Olanda 2004, 2008)

Ronaldo è stato l’unico giocatore ad aver segnato in quattro fasi finali e in sette partite diverse.

Migliori marcatori: solo fase a eliminazione diretta

I gol di Griezmann nel 2016

5 Antoine Griezmann (Francia 2016)

4 Dragan Džajić (Jugoslavia 1968, 1976), Dieter Müller (1976)

Migliori marcatori: solo fase a gironi

7 Michel Platini (Francia 1984)

6 Cristiano Ronaldo (Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016), Alan Shearer (Inghilterra 1996, 2000), Zlatan Ibrahimović (2004, 2008, 2012)



Miglior media gol a partita (squadra)*

1,67 Galles (10 gol in in 6 partite)

1,63 Olanda (57 in 35)

1,60 Islanda (8 in 5)

1,59 Francia (62 in 39)

1,58 Jugoslavia/Serbia (22 in 14)



Miglior media gol a partita (giocatore)*

1,80 Michel Platini (Francia, 9 gol in 5 partite)

1,25 Savo Milošević (Jugoslavia, 5 in 4)

0,86 Antoine Griezmann (Francia, 6 in 7)

0,78 Alan Shearer (Inghilterra, 7 in 9)

0,75 Ruud van Nistelrooy (Olanda, 6 in 8)

*Almeno cinque gol segnati

Maggior numero di gol in un solo torneo (squadra)

Highlights: guarda i nove gol di Platini a EURO 1984

14 Francia (1984)

13 Francia (2000), Olanda (2000)

12 Spagna (2012), Spagna (2008)

Maggior numero di gol in un solo torneo (giocatore)

9 Michael Platini (Francia 1984)

6 Antoine Griezmann (Francia 2016)

5 Milan Baroš (Repubblica Ceca 2004), Patrick Kluivert (Olanda 2000), Savo Milošević (Jugoslavia 2000), Alan Shearer (Inghilterra 1996), Marco van Basten (Olanda 1988)

Record di gol in una sola partita (segnati da una sola squadra)

6 Olanda (6-1 contro Jugoslavia, quarti di finale 2000)

5 Jugoslavia (5-4 contro Francia, semifinale 1960), Francia (5-0 contro Belgio, fase a gironi 1984), Danimarca (5-0 contro Jugoslavia, fase a gironi 1984), Svezia (5-0 contro Bulgaria, fase a gironi 2004), Francia (5-2 contro Islanda, quarti di finale 2016)

Record di gol in una sola partita (contando le due squadre)

Highlights EURO 1960: Francia - Jugoslavia 4-5

9 Francia - Jugoslavia 4-5 (Semifinale 1960)

7 Jugoslavia - Spagna 3-4 (fase a gironi 2000), Olanda - Jugoslavia 6-1 (quarti di finale 2000), Francia - Islanda 5-2 (quarti di finale 2016)

6 Jugoslavia - Germania Ovest 2-4 (semifinale 1976, dts), Russia - Repubblica Ceca 3-3 (fase a gironi 1996), Jugoslavia - Slovenia 3-3 (fase a gironi 2000), Croazia - Inghilterra 2-4 (fase a gironi 2004), Germania - Grecia 4-2 (quarti di finale 2012), Ungheria - Portogallo 3-3 (fase a gironi 2016)

Pareggio con più gol

3-3 Russia - Repubblica Ceca (fase a gironi 1996), Jugoslavia - Slovenia (fase a gironi 2000), Ungheria - Portogallo (fase a gironi 2016)

Triplette

Dieter Müller (Germania Ovest - Jugoslavia 4-2 dts, semifinale 1976: minuti 82’ 115’ 119’)

Klaus Allofs (Germania Ovest - Olanda 3-2, fase a gironi 1980: 20’ 60’ 65’)

Michel Platini (Francia - Belgio 5-0, fase a gironi 1984: 4’ 74’ rig. 89’)

Michel Platini (Francia - Jugoslavia 3-2, fase a gironi 1984: 59’ 62’ 77’) – Tripletta più veloce

Marco van Basten (Olanda - Inghilterra 3-1, fase a gironi 1988: 44’ 71’ 75’)

Sérgio Conceição (Portogallo - Germania 3-0, fase a gironi 2000: 35’ 54’ 71’)

Patrick Kluivert (Olanda - Jugoslavia 6-1, quarti di finale 2000: 24’ 38’ 54’)

David Villa (Spagna - Russia 4-1, fase a gironi 2008: 20’ 44’ 75’)

Müller è stato l’unico subentrato ad aver segnato una tripletta.



Doppiette in più partite

Highlights EURO 2016: Ungheria - Portogallo 3-3

Gerd Müller (Germania Ovest, 2 nella semifinale del 1972 contro il Belgio; 2 nella finale del 1972 contro l’Unione Sovietica)

Michel Platini (Francia, 3 nella fase a gironi 1984 contro il Belgio; 3 nella fase a gironi 1984 contro la Jugoslavia)

Rudi Völler (Germania Ovest, 2 nella fase a gironi 1984 contro la Romania; 2 nella fase a gironi 1988 contro la Spagna)

Wayne Rooney (Inghilterra, 2 nella fase a gironi 2004 contro la Svizzera; 2 nella fase a gironi 2004 contro la Croazia)

Cristiano Ronaldo (Portogallo, 2 nella fase a gironi 2012 contro l’Olanda; 2 nella fase a gironi 2016 contro l’Ungheria)

Antoine Griezmann (Francia, 2 agli ottavi 2016 contro la Repubblica d’Irlanda; 2 nella semifinale 2016 contro la Germania)

Marcatore più anziano e più giovane

Ivica Vastic (38 anni e 257 giorni): Austria - Polonia 1-1, fase a gironi 2008

Johan Vonlanthen (18 anni e 141 giorni): Svizzera - Francia 1-3, fase a gironi 2004

Maggior numero di marcatori diversi per squadra in una sola partita

4 Jugoslavia - Francia 5-4, semifinale 1960; Danimarca - Jugoslavia 5-0, fase a gironi 1984; Svezia - Bulgaria 5-0, fase a gironi 2004; Germania - Grecia 4-2, quarti 2012; Spagna - Italia 4-0, finale 2012; Belgio - Ungheria 4-0, ottavi 2016; Francia - Islanda 5-2, quarti 2016

Maggior numero di tornei a segno

Guarda la doppietta di Rooney contro la Croazia nel 2004

4 Cristiano Ronaldo (Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016)

3 Nuno Gomes (Portogallo 2000, 2004, 2008)

3 Thierry Henry (Francia 2000, 2004, 2008)

3 Zlatan Ibrahimović (Svezia 2004, 2008, 2012)

3 Jürgen Klinsmann (Germania Ovest/Germania 1988, 1992, 1996)

3 Hélder Postiga (Portogallo 2004, 2008, 2012)

3 Wayne Rooney (Inghilterra 2004, 2012, 2016)

3 Vladimír Šmicer (Repubblica Ceca 1996, 2000, 2004)

Zlatan Ibrahimović è stato l’unico giocatore ad aver segnato più di un gol in tre fasi finali di EURO.



Maggior numero di partite consecutive a segno (squadra)

11 Inghilterra (dall’1-1 contro la Germania nella semifinale del 1996 all’1-0 contro l’Ucraina nella fase a gironi del 2012)

Maggior numero di partite consecutive a segno (giocatore)

5 Michel Platini (Francia, 1984)

Gol per turno

Fase a gironi: 472 (204) – 2,31 a partita

Ottavi di finale: 19 (8) – 2,34 a partita

Quarti di finale: 61 (24) – 2,54 a partita

Semifinali: 78 (28) – 2,79 a partita

Finale terzo posto: 18 (6) – 3,00 a partita

*Finale: 39 (16) – 2,43 a partita

TOTALE: 687 (286) – 2,40 a partita

*Include la finale di ripetizione del 1968

Gol per anno

Tornei a 24 squadre

2016: 108 (2,12 a partita)

Fernando Torres: tutti i gol a EURO 2012

Tornei a 16 squadre

2012: 76 (2,45 a partita)

2008: 77 (2,48 a partita)

2004: 77 (2,48 a partita)

2000: 85 (2,74 a partita)

1996: 64 (2,06 a partita)

Tornei a otto squadre

1992: 32 (2,13 a partita)

1988: 34 (2,27 a partita)

1984: 41 (2,73 a partita)

1980: 27 (1,93 a partita)

Tornei a quattro squadre

1976: 19 (4,75 a partita)

1972: 10 (2,5 a partita)

1968: 7 (1,4 a partita)

1964: 13 (3,25 a partita)

1960: 17 (4,25 a partita)

Gol per tipo*

Corpo

Testa 141

Sinistro 178

Destro 364



Calci piazzati

Punizione 23

Rigore 52

*Informazioni non disponibili sui quattro gol segnati nella finale per il terzo posto del 1968

Migliori marcatori per tipo di gol

Ronaldo, Bale, Pogba: guarda i più bei gol su calcio piazzato a EURO 2016

Punizioni

2 Gareth Bale (Galles), Thomas Hässler (Germania), Michel Platini (Francia), Zinédine Zidane (Francia)

Zidane è stato l’unico giocatore ad aver segnato su punizione in più Europei (2000 e 2004).

Rigori*

2 Frank Arnesen (Danimarca), Gaizka Mendieta (Spagna), Alan Shearer (Inghilterra), Bogdan Stancu (Romania), Zinédine Zidane (Francia)

Entrambi i rigori trasformati da Shearer sono stati assegnati per fallo su Paul Ince; entrambi i rigori trasformati da Arnesen per fallo su Preben Elkjær Larsen

Arnesen (1984), Mendieta (2004) e Stancu (2016) hanno trasformato due rigori nello stesso torneo



Entrambi i rigori trasformati da Zidane hanno regalato la vittoria nel finale alla Francia (golden gol al 117’ nella semifinale del 2000 contro il Portogallo, gol nel recupero contro l’Inghilterra nella fase a gironi 2004)

*Senza contare i rigori dopo i tempi supplementari

Testa

5 Cristiano Ronaldo (Portogallo)



Sinistro

4 Antoine Griezmann (Francia)



Destro

6 Zlatan Ibrahimović (Svezia), compreso un rigore

Assist

Poborský a UEFA EURO 2004 Bongarts/Getty Images

Totali

8 Karel Poborský (Repubblica Ceca)

6 Cristiano Ronaldo (Portogallo)

5 David Beckham (Inghilterra), Cesc Fàbregas (Spagna), Luís Figo (Portogallo), Arjen Robben (Olanda), Bastian Schweinsteiger (Germania)

Poborský detiene il record di marcatori serviti (7) e condivide il primato di assist in un solo torneo (quattro nel 2004) con Ljubinko Drulović (Jugoslavia, 2000) e Aaron Ramsey (Galles, 2016).

Combinazione più frequente

3 Dennis Bergkamp per Patrick Kluivert (Olanda), Ljubinko Drulović per Savo Miloševic (Jugoslavia), Ruud Gullit per Marco van Basten (Olanda), Paul Ince per Alan Shearer (Inghilterra)