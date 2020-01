Chi ha vinto EURO da giocatore e da allenatore?

Che ha vinto EURO da giocatore e da allenatore?

Solo una persona ha vinto il Campionato Europeo UEFA da giocatore e da allenatore: Berti Vogts.

L’ex difensore del Borussia Mönchengladbach ha vinto il torneo con la Germania Ovest nel 1972, anche se non è mai sceso in campo. Dopo il ritiro, Vogts ha allenato la sua nazionale e ha conquistato il secondo posto agli Europei del 1992. Quattro anni dopo ha avuto miglior sorte, battendo la Repubblica Ceca in finale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale EURO '96: Germania - Repubblica Ceca 2-1

Chi potrebbe entrare nel club a EURO 2020?

Tra gli allenatori che parteciperanno a UEFA EURO 2020 ci sono due ex campioni d’Europa:

Didier Deschamps (Francia)

È stato capitano della Francia vittoriosa a UEFA EURO 2000, nonché la terza persona a vincere la Coppa del Mondo FIFA da giocatore (Francia 1998) e da allenatore (Russia 2018). Come Vogts, ha portato la nazionale in finale al suo primo Campionato Europeo (2016): riuscirà a emulare il tedesco al secondo tentativo?

Ronald Koeman e Didier Deschamps now @UEFA.com

Ronald Koeman (Olanda)

Koeman ha guidato la difesa dell’Olanda nella vittoriosa finale di EURO ‘88. Nel 2018 ha iniziato ad allenare i tulipani, raggiungendo la finale di UEFA Nations League nel 2019.

Quali allenatori di EURO 2020 hanno sfiorato la vittoria da giocatore?

Roberto Mancini e Gareth Southgate sono andati vicini al trionfo. Gli azzurri sono stati eliminati dall’Unione Sovietica in semifinale nel 1988, mentre l’Inghilterra è caduta allo stesso turno a EURO ‘96 dopo un errore dal dischetto di Southgate contro – indovinate un po’? – la Germania di Vogts.