I record EURO della Germania: capocannonieri, titoli, stelle

La Germania giocherà martedì 16 giugno contro la Francia a Monaco la sua 50esima partita di una fase finale; UEFA.com vi racconta lo straordinario cammino EURO dei tedeschi nella competizione.

La Mannschaft si è qualificata a tutte le fasi finali sin dalla prima presenza nel 1972 (partecipando a un totale di 12 fasi finali senza considerare EURO 2020) e nel 2024 giocherà la sua 14esima fase finale da padrona di casa. I tre volte campioni d’Europa (1972, 1980, 1996) – record condiviso con la Spagna – hanno sollevato la coppa l’ultima volta nel 1996 sotto la guida di Berti Vogts, unico ad aver vinto i Campionati Europei UEFA sia da giocatore (con la Germania dell’Ovest nel 1972) che da allenatore.

La Germania dell’Ovest festeggia la vittoria del 1980 Getty Images

Per completezza, i tedeschi fino a ora hanno raggiunto la finale in metà delle 12 presenze nella fase finale, sebbene non abbiano vinto nell’unico precedente in casa (come Germania dell’Ovest nel 1988). Ci sono stati anche dei bassi - ad esempio nel 2000 e 2004 quando non ha superato la fase a gironi - ma la nazionale di Joachim Löw rimane comunque una delle favorite di questa estate. Leggete queste statistiche e tremate.

Il cammino della Germania nei precedenti EURO?

3: primo posto (1972, 1980, 1996)

3: secondo posto (1976, 1992, 2008)

3: semifinale (1988, 2012, 2016)

3: fase a gironi (1984, 2000, 2004)

1: non qualificata (1968)

2: non entrata (1960, 1964 – la Germania dell'Est è entrata in ogni edizione EURO dal 1960 al 1988 ma non è mai arrivata a disputare una fase finale; ha partecipato al sorteggio delle qualificazioni a EURO ‘92 salvo ritirare la propria candidatura in seguito alla riunificazione del 1990)

Chi ha giocato più partite EURO con la Germania?

L’ex centrocampista di Bayern München e Manchester United, Bastian Schweinsteiger, è il secondo giocatore dopo il portoghese Cristiano Ronaldo ad avere più presenze nelle fasi finali.

Bastian Schweinsteiger al suo quarto EURO nel 2016 Getty Images

18: Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012, 2016)

14: Philipp Lahm (2004, 2008, 2012)

13: Mario Gomez (2008, 2012, 2016)

13: Thomas Hässler (1992, 1996)

13: Jürgen Klinsmann (1992, 1996)

13: Miroslav Klose (2004, 2008, 2012)

Chi sono i migliori marcatori della Germania nelle fasi finali EURO?

L’esultanza di Mario Gomez dopo un gol a EURO 2012 AFP via Getty Images

5: Mario Gomez

5: Jürgen Klinsmann

5: Gerd Müller

4: Lukas Podolski

4: Rudi Völler

4: Dieter Müller

Chi sono i migliori marcatori della Germania nelle diverse fasi finali EURO?

Gerd Müller a EURO 1972 Hulton Archive

Gerd Müller (1972), Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980) and Karl-Heinz Riedle (1992) sono stati capocannonieri delle fasi finali.

1972: Gerd Müller (4)

1976: Dieter Müller (4)

1980: Klaus Allofs (3)

1984: Rudi Völler (2)

1988: Rudi Völler (2)

1992: Karl-Heinz Riedle (3)

1996: Jürgen Klinsmann (3)

2000: Mehmet Scholl (1)

2004: Michael Ballack, Torsten Frings (1)

2008: Lukas Podolski (3)

2012: Mario Gomez (3)

2016: Mario Gomez (2)

Quali giocatori tedeschi hanno segnato più gol in una singola partita di una fase finale EURO?

Due delle otto triplette segnate in fasi finali EURO sono state messe a segno da giocatori della Germania (dell’Ovest).

3: Dieter Müller (West Germany 4-2 Yugoslavia, semi-finals 17/06/76)

3: Klaus Allofs (West Germany 3-2 Netherlands, group stage 14/06/80)

Quali giocatori della Germania hanno partecipato a più EURO?

Nessuno ha giocato più di quattro EURO, sebbene il portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il primo a raggiungere le cinque partecipazioni a UEFA EURO 2020.

Lothar Matthaus a EURO 1988: con 150 presenze è il tedesco con più partecipazioni Icon Sport via Getty Images

4: Lothar Matthäus (Germania dell’Ovest/Germania 1980, 1984, 1988, 2000)

4: Lukas Podolski (Germania 2004, 2008, 2012, 2016)

4: Bastian Schweinsteiger (Germania 2004, 2008, 2012, 2016)

Chi ha guidato la Germania dell’Ovest/Germania nelle fasi finali EURO?

Helmut Schön (Belgio, 1972), Jupp Derwall (Italia, 1980) e Berti Vogts (Inghilterra, 1996) hanno condotto le proprie squadre alla gloria. Joachim Löw è stato l’allenatore della Germania in più EURO di qualsiasi altro CT.

EURO 2020 sarà il quarto Europeo per Joachim Löw ©Getty Images

1972: Helmut Schön

1976: Helmut Schön

1980: Jupp Derwall

1984: Jupp Derwall

1988: Franz Beckenbauer

1992: Berti Vogts

1996: Berti Vogts

2000: Erich Ribbeck

2004: Jürgen Klinsmann

2008: Joachim Löw

2012: Joachim Löw

2016: Joachim Löw