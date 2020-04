Sorteggio fase a gironi di UEFA eEuro2020

Gruppo A

Inghilterra

Serbia

Albania

Spagna

Lettonia

Gruppo B

Slovenia

Scozia

Portogallo

Romania

Liechtenstein

Gruppo C

Svizzera

Macedonia del Nord

Moldavia

Kazakistan

Bosnia-Erzegovina

Gruppo D

Slovacchia

Grecia

Finlandia

Norvegia

Azerbaijan

Gruppo E

Austria

Israele

Islanda

Russia

Polonia

Gruppo F

Kosovo

Georgia

Irlanda del Nord

Lituania

Bielorussia

Lussemburgo

Gruppo G

Ungheria

Gibilterra

Turchia

Bulgaria

Estonia

Germania

Gruppo H

Galles

Isole Faroe

Ucraina

Andorra

Italia

Montenegro

Gruppo I

Svezia

San Marino

Danimarca

Malta

Olanda

Repubblica d’Irlanda

Gruppo J

Belgio

Francia

Armenia

Cirpo

Repubblica Ceca

Croazia

Le 55 nazioni in gara sono state suddivise in 10 gironi da cinque o sei squadre per la fase successiva della competizione, in programma a marzo. Il sorteggio si è svolto mercoledì 15 gennaio.

Come funziona la competizione

Le nazionali giocheranno due partite di eFootball 2020 (uno contro uno) contro tutte le altre squadre del proprio girone di qualificazione. Le vincitrici dei gironi andranno alla fase finale. Le dieci seconde si sfideranno in un torneo di spareggio con partite di andata e ritorno per gli ultimi sei posti in palio.

Cosa è UEFA eEuro 2020

La prima edizione di UEFA efootball EURO sarà la più grande competizione per nazionali di sempre dedicata al calcio digitale. A novembre 2019, le 55 federazioni UEFA hanno iniziato a cercare i migliori giocatori di Pro-Evolution Soccer (PES) a livello nazionale. Molte nazioni, alcune delle quali compivano i primi passi nel mondo dell’e-football, hanno organizzato tornei online, tour nazionali e bootcamp affinché i giocatori potessero allenarsi ed essere valutati da esperti del settore.

Quali sono i premi in palio

La squadra vincitrice di eEURO 2020 riceverà un premio in denaro.