Guarda il sorteggio di UEFA eEuro2020

Il sorteggio di UEFA eEuro2020 sarà trasmesso in diretta mercoledì 15 gennaio alle 19:45 CET sulla pagina Facebook di UEFA EURO 2020.

Le 55 nazioni in gara saranno suddivise in 10 gironi da cinque o sei squadre e parteciperanno alla fase successiva della competizione, in programma da marzo a maggio. Le nazionali giocheranno due partite (uno contro uno) contro tutte le altre squadre del girone di qualificazione. Le vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde si qualificheranno per la fase finale a 16 squadre, che si terrà a Londra il 9 e il 10 luglio.

La prima edizione di UEFA efootball EURO sarà la più grande competizione per nazionali di di sempre dedicata al calcio digitale. A novembre 2019, le 55 federazioni UEFA hanno iniziato a cercare i migliori giocatori di Pro-Evolution Soccer (PES) a livello nazionale. Molte nazioni, alcune delle quali compivano i primi passi nel mondo dell’e-football, hanno organizzato tornei online, tour nazionali e bootcamp affinché i giocatori potessero allenarsi ed essere valutati dagli esperti.

La squadra vincitrice di eEURO 2020 riceverà i biglietti per la finale di UEFA EURO 2020 e un premio in denaro.