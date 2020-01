Tutte le triplette alla fase finale di EURO: Platini, Van Basten e gli altri

Nelle 15 edizioni del Campionato Europeo UEFA ci sono state solo otto triplette: ecco chi le ha segnate, quando e contro chi.

Dieter Müller: semifinale 1976, Jugoslavia - Germania Ovest 2-4 (dts)

Tempo per realizzare la tripletta: 37 minuti (82’ testa, 115’ destro, 119’ destro)

Con la Germania in svantaggio per 2-1 a Belgrado, il 22enne attaccante entra dalla panchina a 11’ dalla fine ed esordisce in nazionale. Tre minuti dopo, mette la testa su un cross di Rainer Bonhof e firma il 2-2, poi segna due gol ai supplementari e porta la sua squadra in finale.

Klaus Allofs: fase a gironi 1980, Germania Ovest - Olanda 3-2

Tempo per realizzare la tripletta: 45 minuti (20’ destro, 60’ destro, 65’ destro)

L’attaccante del Fortuna Düsseldorf vince EURO 1980 e si laurea capocannoniere grazie ai suoi tre gol a Napoli, ma Bernd Schuster si prende parte del merito ispirandone due. La Germania Ovest, che quattro anni prima aveva perso in finale ai rigori, vince così la seconda gara consecutiva nel girone e non si guarda più indietro.

Michel Platini: fase a gironi 1984, Francia - Belgio 5-0

Tempo per realizzare la tripletta: 85 minuti (4’ sinistro, 74’ destro, 89’ testa)

Icon Sport via Getty Images

I padroni di casa iniziano il torneo con un modesto 1-0 sulla Danimarca ma cambiano nettamente passo a Nantes. Un gol di rapina al 4’, un calcio di rigore e un colpo di testa compongono la prima tripletta perfetta nella storia di EURO, anche se l’influenza di Platini si fa sentire in tutte le zone del campo.

Michel Platini: fase a gironi 1984, Francia - Jugoslavia 3-2

Tempo per realizzare la tripletta: 18 minuti (59’ sinistro, 62’ testa, 77’ destro)

Appena tre giorni dopo, nella gara successiva, il capitano della Francia sale nuovamente in cattedra, diventando il primo e unico giocatore a segnare più di una tripletta in una sola edizione del Campionato Europeo. Godendo della massima libertà in campo, lo juventino ribalta un 1-0 in 18 minuti nel secondo tempo, suggellando il 3-1 a Saint-Etienne con uno splendido calcio di punizione.

Marco van Basten: fase a gironi 1988, Inghilterra - Olanda 1-3

Tempo per realizzare la tripletta: 31 minuti (44’ sinistro, 71’ sinistro, 75’ destro)

Marco van Basten after scoring against England in 1988 Bongarts/Getty Images

Entrato solamente dalla panchina nella prima gara persa 1-0 contro l’Unione Sovietica, Van Basten parte titolare a Dusseldorf e sigla una tripletta, sempre su assist di Ruud Gullit. La squadra di Rinus Michels arriva in finale e Van Basten è di nuovo protagonista, segnando forse il gol più bello nella storia di EURO.

Sérgio Conceição: fase a gironi 2000, Portogallo - Germania 3-0

Tempo per realizzare la tripletta: 36 minuti (35’ testa, 54’ sinistro, 71’ destro)

Già sicuro di un posto ai quarti, il Portogallo affronta la Germania a Rotterdam nella 150esima e ultima partita di Lothar Matthäus con la Germania. Il protagonista del giorno, però, è Sergio Conceição, che segna tre gol nonostante una squadra ampiamente rimaneggiata. Partito dalla panchina nelle prime due gare, il giocatore conquista così un posto nell’undici di partenza e accompagna la squadra in semifinale.

Patrick Kluivert: quarti di finale 2000, Olanda - Jugoslavia 6-1

Tempo per realizzare la tripletta: 30 minuti (24’ destro, 38’ destro, 54’ destro)

A Rotterdam, Kluivert mette in mostra la sua velocità e il suo fiuto del gol sfruttando gli assist di Dennis Bergkamp, Edgar Davids e Boudewijn Zenden e firma una tripletta prima del quarto d’ora della ripresa. Il giocatore, in realtà, può completarla già al 51’, ma il suo gol viene considerato autorete di Dejan Govedarica.

David Villa: fase a gironi 2008, Spagna - Russia 4-1

Tempo per realizzare la tripletta: 55 minuti (20’ destro, 44’ destro, 75’ destro)

A Innsbruck, Villa apre le marcature con un facile tap-in dopo una volata a rete di Fernando Torres, raddoppia su un preciso assist di Andés Iniesta e firma il terzo gol con caparbietà, dimostrandosi il terminale offensivo perfetto di una Spagna che vanta grandi artisti del pallone.