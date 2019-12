Tutte le finali di EURO: risultati, marcatori e stadi

1960: Unione Sovietica - Jugoslavia 2-1 dts

Metreveli 49’, Ponedelnik 113’; Galić 43’

Parc des Princes, Parigi

Unione Sovietica: Yashin, Chokheli, Maslenkin, Krutikov, Voinov, Netto, Metreveli, Ivanov, Ponedelnik, Bubukin, Meskhi

Jugoslavia: Vidinić, Djurković, Jusufi, Žanetić, Miladinović, Perušić, Šekularac, Jerković, Galić, Matuš, Kostić

Nella finale della prima edizione, l’Unione Sovietica batte la Jugoslavia in rimonta. Il leggendario Lev Yashin Sale in cattedra prima del gol decisivo di Viktor Ponedelnik ai supplementari.

1964: Spagna - Unione Sovietica 2-1

Pereda 6’, Marcelino Martínez 84’; Khusainov 8’

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Spagna: Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio Amaro, Pereda, Marcelino Martínez, Suárez, Lapetra

Unione Sovietica: Yashin, Shustikov, Schesternev, Mudrik, Voronin, Anichkin, Chislenko, Ivanov, Ponedelnik, Korneev, Khusainov

La Spagna unisce il fattore campo allo spirito di squadra e prevale sull’Unione Sovietica. A decidere l’incontro dopo un gol per parte è Marcelino.

1968: Italia - Jugoslavia 1-1

Domenghini 80’; Džajić 39’

Stadio Olimpico, Roma

Italia: Zoff, Anastasi, Burgnich, Castano, Domenghini, Facchetti, Ferrini, Guarneri, Juliano, Lodetti, Prati

Jugoslavia: Pantelić, Fazlagić, Damjanović, Paunović, Holcer, Petković, Musemić, Džajić, Pavlović, Aćimović, Trivić

Finale di ripetizione: Italia - Jugoslavia 2-0

Riva 12’, Anastasi 31’

Stadio Olimpico, Roma

Italia: Zoff, Anastasi, Burgnich, De Sisti, Domenghini, Facchetti, Guarneri, Mazzola, Riva, Rosato, Salvadore

Jugoslavia: Pantelić, Fazlagić, Damjanović, Paunović, Holcer, Musemić, Džajić, Pavlović, Aćimović, Trivić, Hošić

Gli azzurri vanno in finale grazie al lancio della monetina e, dopo un pareggio, battono la Jugoslavia in una finale di ripetizione organizzata in tutta fretta.



1972: Germania Ovest - Unione Sovietica 3-0

G. Müller 27’, 58’, Wimmer 52’

Roi Baudouin, Bruxelles

Germania Ovest: Maier, Höttges, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Wimmer, Heynckes, Hoeness, G. Müller, Netzer, Kremers

Unione Sovietica: Rudakov, Dzodzuashvili, Khurtsilava, Kaplychniy, Istomin, Konkov, Troshkin, Kolotov, Baidachny (66’ Kozynkevych), Banishevski (46’Dolmatov), Onyshchenko

L’Unione Sovietica si arrende alla Germania del superbomber Gerd Müller, autore di due gol.



1976: Cecoslovacchia - Germania Ovest 2-2, Cecoslovacchia vince 5-3 ai rigori

Švehlík 8’, Dobiaš 25’; D. Müller 28’, Hölzenbein 89’

Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado

Cecoslovacchia: Viktor, Dobiaš (Veselý 19’), Čapkovič, Ondruš, Pivarník, Panenka, Móder, Masný, Nehoda (Biroš 80’), Gögh, Švehlík

Germania Ovest: Maier, Vogts, Dietz, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Wimmer (Flohe 46’), Bonhof, Hoeness, D. Müller, Beer (Bongartz 80’), Hölzenbein

Antonín Panenka trasforma il rigore più famoso di tutti i tempi e regala ai cechi il primo trionfo europeo.



1980: Belgio - Germania Ovest 1-2

Vandereycken 75’ rig.; Hrubesch 10’, 88’

Stadio Olimpico, Roma

Belgio: Pfaff, Gerets, Millecamps, Meeuws, Renquin, Van Moer, Vandereycken, Cools, Mommens, Van Der Elst, Ceulemans

Germania Ovest: Schumacher, Kaltz, Förster, Stielike, Dietz, Schuster, Briegel (Cullmann 55’), H. Müller, Rummenigge, Hrubesch, Allofs

Convocato all’ultimo momento per sostituire l’infortunato Klaus Fischer, Horst Hrubesch firma una doppietta decisiva nella finale all’Olimpico.

1984: Francia - Spagna 2-0

Platini 57’, Bellone 90’

Parc des Princes, Parigi

Francia: France: Bats, Battiston (Amoros 73’), Bossis, Le Roux, Domergue, Tigana, Fernández, Platini, Giresse, Lacombe (Genghini 80’), Bellone

Spagna: Arconada, Urquiaga, Salva (Roberto 85’), Gallego, Camacho, Julio Alberto (Sarabia 75’), Señor, Víctor Muñoz, Francisco López, Santillana, Carrasco

Protagonista assoluto del torneo davanti al suo pubblico, Michel Platini apre le marcature in finale e arriva a nove gol realizzati.

1988: Unione Sovietica - Olanda 0-2

Gullit 32’, Van Basten 54’

Olympiastadion, Monaco

Unione Sovietica: Dasayev, Khidiyatullin, Demianenko, Rats, Aleinikov, Lytovchenko, Zavarov, Protasov (Pasulko 71’), Belanov, Mykhailychenko, Gotsmanov (Baltacha 68’)

Olanda: Van Breukelen, Van Tiggelen, R. Koeman, Van Aerle, Vanenburg, Mühren, Gullit, Van Basten, E. Koeman, Rijkaard, Wouters

Marco van Basten gioca nonostante un infortunio e segna un prodigioso gol al volo, contribuendo al primo successo internazionale dell’Olanda.



1992: Danimarca - Germania 2-0

Jensen 18’, Vilfort 78’

Ullevi, Gothenburg

Danimarca: Schmeichel, Sivebæk (Christiansen 66’), Nielsen, Olsen, Christofte, Jensen, Povlsen, B. Laudrup, Piechnik, Larsen, Vilfort

Germania: Illgner, Reuter, Brehme, Kohler, Buchwald, Hässler, Riedle, Helmer, Sammer (Doll 46’), Effenberg (Thom 80’), Klinsmann

La Danimarca ha solo due settimane per preparare il torneo al posto della Jugoslavia, ma Richard Møller Nielsen mette insieme un gruppo eccezionale e conquista il più improbabile dei trionfi.



1996: Repubblica Ceca - Germania 1-2 (golden gol)

Berger 59’ rig., Bierhoff 73’ 95’

Wembley Stadium, Londra

Repubblica Ceca: Kouba, Suchopárek, Nedvěd, Kadlec, Němec, Poborský (Šmicer 88’), Kuka, Bejbl, Berger, Horňák, Rada

Germania: Köpke, Helmer, Sammer, Scholl (Bierhoff 69’), Hässler, Kuntz, Babbel, Ziege, Klinsmann, Strunz, Eilts (Bode 46’)

La Germania elimina l’Inghilterra padrona di casa ai rigori e vince con un golden gol di Oliver Bierhoff in finale.

2000: Francia - Italia 2-1 (golden gol)

Wiltord 90’, Trezeguet 103’; Delvecchio 55’

Feijenoord Stadium, Rotterdam

Francia: Barthez, Lizarazu (Pirès 86’), Vieira, Blanc, Djorkaeff (Trezeguet 76’), Deschamps, Desailly, Zidane, Henry, Thuram, Dugarry (Wiltord 58’)

Italia: Toldo, Maldini, Albertini, Cannavaro, Pessotto, Nesta, Di Biagio (Ambrosini 66’), Iuliano, Fiore (Del Piero 53’), Totti, Delvecchio (Montella 86’)

Zinédine Zidane è il giocatore più in vista della Francia, ma è David Trezeguet a beffare gli azzurri in finale con un golden gol.

2004: Portogallo - Grecia 0-1

Charisteas 57’

Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona

Portogallo: Ricardo, Jorge Andrade, Costinha (Rui Costa 60’), Luís Figo, Pauleta (Nuno Gomes 74’), Miguel (Ferreira 43’), Nuno Valente, Carvalho, Ronaldo, Maniche, Deco

Grecia: Nikopolidis, Seitaridis, Dellas, Basinas, Zagorakis, Giannakopoulos (Venetidis 76’), Charisteas, Fyssas, Vryzas (Papadopoulos 81’), Kapsis, Katsouranis

La Grecia di Otto Rehhagel riserva una delle più grandi sorprese nella storia del torneo battendo i padroni di casa in finale.

2008: Germania - Spagna 0-1

Torres 33’

Ernst-Happel-Stadion, Vienna

Germania: Lehmann, Friedrich, Schweinsteiger, Frings, Klose (Gomez 79’), Ballack, Hitzlsperger (Kuranyi 58’), Lahm (Jansen 46’), Mertesacker, Podolski, Metzelder

Spagns: Casillas, Marchena, Puyol, Iniesta, Xavi Hernández, Torres (Güiza 78’), Fàbregas (Xabi Alonso 63’), Capdevila, Ramos, Senna, Silva (Santi Cazorla 66’)

Fernando Torres segna l’unico gol della finale a Vienna e riporta il titolo in Spagna dopo 44 anni.

2012: Spagna - Italia 4-0

Silva 14’, Jordi Alba 41’, Torres 84’, Juan Mata 88’

NSK Olimpiyskyi, Kiev

Spagna: Casillas, Piqué, Iniesta (Juan Mata 87’), Xavi Hernández, Fàbregas (Torres 75’), Xabi Alonso, Ramos, Busquets, Arbeloa, Jordi Alba, Silva (Pedro Rodríguez 59’)

Italia: Buffon, Chiellini (Balzaretti 21’), Abate, Marchisio, Balotelli, Cassano (Di Natale 46’), Barzagli, De Rossi, Montolivo (Thiago Motta 57’), Bonucci, Pirlo

La Spagna di Vicente del Bosque difende il titolo travolgendo l’Italia di quattro gol con altrettanti marcatori.

2016: Portogallo - Francia 1-0, dts

Éder 109’

Stade de France, Saint-Denis

Portogallo: Rui Patrício, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, Ronaldo (Quaresma 25’), João Mário, William Carvalho, Renato Sanches (Éder 79’), Nani, Cédric, Adrien Silva (João Moutinho 66’)

Francia: Lloris, Evra, Griezmann, Payet (Coman 58’), Giroud (Gignac 78’), Matuidi, Pogba, Sissoko (Martial 110’), Sagna, Koscielny, Umtiti

Il tiro da 20 metri di Éder ai supplementari ammutolisce i padroni di casa nonostante l’uscita di Ronaldo a inizio gara per infortunio.