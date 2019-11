Sorteggio fase a gironi EURO 2020: Italia contro Turchia, Galles e Svizzera

Il sorteggio della fase gironi di UEFA EURO 2020 ha decretato che l’Italia dovrà vedersela con Turchia, Galles e Svizzera.

Il calendario e gli orari verranno confermati a seguire su UEFA.com. Il torneo si disputerà dal 12 giugno al 12 luglio 2020.

Fase a gironi di UEFA EURO 2020

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, vincente spareggio D (A)*

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, vincente spareggio C, Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, vincente spareggio B

Gruppo F: vincente spareggio A (D)*, Portogallo, Francia, Germania

*La vincente dello spareggio A viene assegnata al Gruppo F e la vincente dello spareggio D viene assegnata al Gruppo C. Se la Romania si qualifica come vincente del Percorso A, giocherà nel Gruppo C e la vincente dello spareggio D passerà al Gruppo F. Le vincenti degli spareggi saranno note a marzo 2020.

Semifinali spareggi

Sono state confermate con un sorteggio separato a Nyon il 22 novembre:

Percorso A: Islanda - Romania, Bulgaria - Ungheria

Percorso B: Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord, Slovacchia - Repubblica d’Irlanda

Percorso C: Scozia - Israele, Norvegia - Serbia

Percorso D: Georgia - Bielorussia, Macedonia del Nord - Kosovo